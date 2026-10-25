Gobierno de SLP detiene a presunto líder criminal de Tanquián relacionado con hechos de violencia

Derivado del trabajo coordinado entre la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE), la Guardia Civil Estatal (GCE) y la Guardia Nacional, fue detenido Juan de Jesús “N”, de 35 años, conocido como “La Wiwa” quien contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de homicidio calificado y es considerado, de acuerdo con información de inteligencia, un presunto objetivo criminal relacionado con hechos de violencia en el municipio de Tanquián de Escobedo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), Jesús Juárez Hernández, informó que la intervención se realizó en la colonia Arboledas de Jacarandas, en la capital potosina, mediante un operativo coordinado entre las corporaciones estatales y federales, en apoyo a los agentes de la Policía de Investigación responsables de cumplimentar el mandamiento judicial.

El titular de la SSPC precisó que, de acuerdo con información de inteligencia, el detenido es identificado como un presunto líder criminal en Tanquián de Escobedo y estaría relacionado con diversos hechos violentos registrados recientemente en ese municipio de la Huasteca potosina y las indagatorias también apuntan a que habría ingresado desde el estado de Veracruz para presuntamente participar en actividades delictivas, señalamientos que deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes conforme al debido proceso.

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Juárez Hernández recordó que, tras los recientes hechos violentos en Tanquián de Escobedo, la GCE intervino en distintos operativos que derivaron en la detención de dos personas y el aseguramiento de diversos indicios y, como resultado de las investigaciones posteriores, se obtuvieron elementos para que la autoridad ministerial solicitara las órdenes de aprehensión correspondientes, por lo que esta detención podría contribuir al avance de las indagatorias y a la identificación de otras personas presuntamente involucradas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantendrá la coordinación con las autoridades de investigación y seguridad de los tres órdenes de gobierno para fortalecer las acciones contra la delincuencia, dar seguimiento a las investigaciones y contribuir a la tranquilidad de las familias potosinas.

🚔 Juan de Jesús “N”, alias “La Wiwa”, fue detenido en San Luis Potosí por su probable participación en el delito de homicidio calificado. De acuerdo con información de inteligencia, es señalado como presunto líder criminal relacionado con hechos violentos en Tanquián de… pic.twitter.com/43TzYV2xcr — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 25, 2026

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