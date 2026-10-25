Lorenia Valles llama a cerrar filas por la 4T en Sonora durante Consejo Estatal de Morena

Lorenia Valles Sampedro, coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, participó en la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Morena, donde fue presentada ante las y los integrantes de este órgano partidista por su presidente, David Mendoza Rivas.

Durante su intervención, Valles Sampedro destacó la fortaleza de Morena y su consolidación como la principal alternativa política del pueblo de México. Asimismo, subrayó la importancia del trabajo territorial para fortalecer la organización en Sonora, que cuenta con 62 Consejos Municipales, mil 600 comités seccionales y 245 mil personas afiliadas.

Lorenia Valles Sampedro participó en Consejo Estatal de Morena en Sonora. ı Foto: Cortesía

“Nuestro partido-movimiento es la principal fuerza política de América Latina y una de las más grandes del mundo. En 2024, con el respaldo de 36 millones de mexicanas y mexicanos, logramos que la doctora Claudia Sheinbaum se convirtiera en la primera mujer presidenta en la historia del país. Hacia el futuro, nuestro objetivo es seguir consolidando la organización casa por casa y municipio por municipio”, expresó la coordinadora estatal.

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Finalmente, Lorenia Valles hizo un llamado a mantener la unidad y fortalecer el trabajo conjunto para cerrar filas en torno al segundo piso de la Cuarta Transformación en Sonora.

“Como protagonistas del cambio verdadero y defensores de la soberanía nacional, nuestra responsabilidad es garantizar la continuidad de la Cuarta Transformación”, concluyó Valles Sampedro.

Lorenia Valles Sampedro participó en Consejo Estatal de Morena en Sonora. ı Foto: Cortesía

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cehr