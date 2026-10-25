Más de 3 mil personas se reúnen para celebrar la Carrera y el Desfile de Catrinas Huixquilucan 2026

Con una asistencia de más de tres mil personas, el Gobierno de Huixquilucan llevó a cabo la Carrera de Catrinas y el Desfile de Carros y Motos Alegórico, donde se reunieron habitantes de las tres zonas que conforman el territorio para disfrutar de una velada segura, llena de fiesta, color y tradición para conmemorar el Día de Muertos.

Los eventos, que forman parte de la cartelera del “Quinto Festival de Catrinas 2026”, fue encabezado por la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, y el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, Enrique Vargas del Villar, quienes agradecieron la gran participación de la ciudadanía, pues estas actividades consolidan a Huixquilucan como un referente cultural y turístico durante las festividades de los fieles difuntos.

En punto de las 19:00 horas, las calles de la Cabecera Municipal se llenaron de color y vibraron con la competencia deportiva, la cual convocó a más de 500 corredores, quienes completaron un circuito habilitado en las inmediaciones del primer cuadro de la ciudad, con un recorrido total de cinco kilómetros, portando playeras conmemorativas y contagiando su entusiasmo a los cientos de espectadores que se dieron cita a los costados de la ruta para alentarlos con porras y un ambiente festivo.

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“¡Estamos felices! Hoy Huixquilucan está de fiesta celebrando nuestras tradiciones, que son un pilar fundamental en nuestro municipio. Muchas gracias a todas las familias que se sumaron a esta gran noche, porque ver la sonrisa de nuestros niños y la unión de los huixquiluquenses es lo que le da vida a este festival”, compartió la presidenta municipal, Romina Contreras.

Posteriormente, la alcaldesa de Huixquilucan premió a los tres primeros corredores que cruzaron la meta, tanto en la categoría femenil como en la varonil, y los ganadores fueron María del Socorro, Saraí Nava y Diana Vega; así como para Carlos Castañeda, Edgar Granada y Alejandro Cruz, respectivamente.

Tras finalizar la carrera, la noche de celebración continuó, luego de que la alcaldesa Romina Contreras dio el banderazo al Desfile de Carros y Motos Alegóricos, en donde los huixquiluquenses disfrutaron de la creatividad de los vecinos y servidores públicos con las decoraciones alusivas al Día de Muertos y Halloween como catrinas, cazafantasmas, payasos, alebrijes, brujas, personajes prehispánicos, entre otros.

El contingente inició su ruta en el Barrio de San Martín y concluyó en la Explanada Municipal con la deliberación de un jurado calificador que evaluó creatividad, originalidad y diseño, en medio de aplausos y porras de las familias reunidas, quienes ovacionaron a cada uno de los participantes por elevar la calidad de este festival año con año.

Posteriormente, Romina Contreras dio a conocer a los ganadores de la categoría institucional, en la modalidad de motocicletas, donde el primer puesto lo ocupó la Dirección General de Cultura y Turismo; seguido por el Sistema de Aguas de Huixquilucan, en el segundo sitio; y la Tesorería de Ejecución Fiscal, en el tercero. En tanto, en la modalidad de vehículos, se registró un empate en el primer lugar entre la Coordinación Municipal de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos, mientras que la Dirección de Servicios Públicos se quedó con la segunda posición y el Sistema Municipal DIF Huixquilucan obtuvo el tercer puesto.

Por otro lado, en las categorías ciudadanas, los galardonados en motos alegóricas fueron Marco Antonio Elano, en primer lugar; Adrián Chávez, en la segunda posición; y Marlene Díaz, en el tercer sitio; mientras que en los vehículos la victoria se la llevó Lourdes Vázquez, dejando la segunda posición para Yoselyn Meza y el tercer puesto para la organización de Empoderadas y Valientes.

La espectacular velada cerró con broche de oro al premiar el esfuerzo de los participantes, pues los tres primeros lugares recibieron diez mil, siete mil y cinco mil pesos, respectivamente.

Por su parte, la directora general de Cultura y Turismo de Huixquilucan, Verónica Lira Iniesta, agradeció el impulso que brinda Romina Contreras hacia las tradiciones que representan un legado que pasa de generación en generación.

A su vez, el director general del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Huixquilucan, Germán Anaya Viteri, agradeció a los 500 corredores que participaron en esta ya tradicional Carrera de Catrinas.

Cabe recordar que como parte del “Quinto Festival de Catrinas 2026”, el próximo martes 27 de octubre, a las 19:00 horas, se presentará la tradicional Exhibición de Ofrendas de Día de Muertos, por lo que el Gobierno de Huixquilucan invita a la población a acudir en familia a la Explanada Municipal para disfrutar del montaje de altares y compartir una de las celebraciones más vivas, coloridas y representativas de la identidad mexicana.

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