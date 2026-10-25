Samuel García y Mariana Rodríguez son papás por tercera vez y así recibieron a su hija | FOTO

El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez anunciaron este domingo 25 de octubre del 2026 el nacimiento de Raquel, su tercera hija.

Samuel García y Mariana Rodríguez recibió a su tercera hija, Raquel, durante la madrugada de este domingo 25 de octubre del 2026, luego de que la empresaria acudiera al hospital un día antes por el inicio de las contracciones.

Entre fotografías, mensajes familiares y momentos compartidos en redes sociales, la llegada de la bebé se convirtió en la noticia del día para sus seguidores.

La titular de Amar a Nuevo León compartió en Instagram una fotografía en la que aparece sosteniendo a la recién nacida en el hospital. Junto a la imagen, dio a conocer uno de los primeros detalles de su nacimiento: Raquel pesó 3.080 kilogramos y su llegada fue descrita como “perfecta”.

Mariana Rodríguez y Samuel García reciben a su tercera hija ı Foto: Especial

Usuarios felicitan a Mariana Rodríguez y Samuel García por nacimiento de su hija

Mariana Rodríguez recibió cientos de comentarios en los que sus miles de seguidores la felicitaron por el nacimiento de su hija.

“Que bendición tan hermosa!! Muchas felicidades por la llegada de Raquel!! Que Dios los bendiga siempre!”, “Gracias a Dios que salió bien tu parto y ya tienes en tus brazos a Raquel”, “Todo mundo desvelándose por Raquel”, “Felicidades, bienvenida baby Raquel”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores de la primera dama de Nuevo León.

Por otra parte, los usuarios de redes sociales también destacaron que Mariana Rodríguez se ve muy bella y radiante tras haber dado a luz por tercera vez.

“Mariana radiante y una toda pálida salía de dar a luz”, “Acabo de irme a ver al espejo y creo que la que parió a Raquel fui yo”, “Solo tú te ves así después de parir”, “3 veces parí y 3 veces me veía como si un tren me hubiera arrollado”, “¿Como te puedes ver tan DIOSAA después de dar a luz?“, fueron los comentarios de los cibernautas.

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FGR