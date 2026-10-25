Sheinbaum fortalece programas de vivienda y apoyo a mujeres con visita a Michoacán: Carlos Torres Piña

La visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Michoacán, con actividades en Apatzingán, Pátzcuaro y Morelia, permite dar seguimiento a los compromisos federales en materia de bienestar, vivienda y desarrollo regional, destacó el coordinador estatal de la Cuarta Transformación, Carlos Torres Piña, quien reconoció la importancia de mantener una atención permanente a las necesidades de las familias michoacanas, particularmente a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Torres Piña señaló que la gira presidencial tiene resultados concretos en dos asuntos fundamentales para la población: el acceso a una vivienda digna y las oportunidades económicas para las mujeres.

Recordó que en Michoacán se proyectan 83 mil viviendas mediante el programa Vivienda para el Bienestar, mientras que en Apatzingán la presidenta encabezó la entrega de créditos de Financiera para el Bienestar dirigidos a mujeres emprendedoras.

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A estas acciones se suman los programas de becas, las obras de infraestructura, la atención a las comunidades y las medidas de seguridad contempladas en el Plan Michoacán.

Finalmente, el coordinador estatal consideró que la presencia de Claudia Sheinbaum en distintas regiones del estado permite conocer directamente las necesidades de la población y revisar los avances de los compromisos establecidos.

Subrayó que la coordinación entre el gobierno de México, encabezado por la presidenta, y el gobierno de Michoacán, a cargo de Alfredo Ramírez Bedolla, es fundamental para ampliar los beneficios de los programas públicos y garantizar que las inversiones federales se traduzcan en mejores condiciones de vida para las y los michoacanos.

cehr