Tamaulipas mantiene coordinación con la Federación y municipios para impulsar el bienestar: Américo Villarreal

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, durante el programa 'Diálogos con Américo', el 25 de octubre de 2026.

El gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que los avances de Tamaulipas en bienestar social, infraestructura, seguridad y desarrollo económico son resultado de la unidad y la coordinación que su administración ha construido con el gobierno de México y los 43 ayuntamientos.

Durante una nueva emisión del programa “Diálogos con Américo”, aseguró que se trata de una relación institucional que ha permitido sumar capacidades y recursos para atender las necesidades de la población y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

“Todos estos resultados se explican solo porque hemos construido una unidad sólida, una unidad entre Federación, Estado y municipios” Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas



El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, durante el programa 'Diálogos con Américo', el 25 de octubre de 2026. ı Foto: Cortesía

Villarreal Anaya destacó que esta coordinación se ha fortalecido con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con quien comparte una visión de gobierno orientada a reducir las desigualdades, garantizar derechos sociales e impulsar proyectos de infraestructura que permitan ampliar las oportunidades de desarrollo.

“Tenemos además el respaldo del gobierno de México y de nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Compartimos con ella la visión del humanismo mexicano, un estado que actúa para corregir desigualdades, un gobierno que promueve el desarrollo, protege derechos y pone primero a quienes más lo necesitan”, sostuvo.

El gobernador señaló que esta colaboración con la Federación está abriendo una nueva etapa para Tamaulipas, mediante proyectos ferroviarios, carreteros, hidráulicos, de salud y vivienda, así como la ampliación de cruces internacionales y el fortalecimiento de los programas de bienestar.

Subrayó que el propósito de estas acciones es que el crecimiento económico se traduzca en mejores condiciones de vida y en oportunidades reales para las familias. “El bienestar no es de ninguna manera una dádiva, sino el ejercicio efectivo de derechos”, afirmó el mandatario.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, durante el programa 'Diálogos con Américo', el 25 de octubre de 2026. ı Foto: Cortesía

Villarreal Anaya explicó que su administración también trabaja para fortalecer las vocaciones productivas de Tamaulipas, mediante obras que conecten las regiones, impulsen las actividades económicas y preparen al estado para los desafíos de los próximos años.

En ese sentido, destacó que carreteras, hospitales, infraestructura hidráulica, escuelas, vivienda, espacios públicos, puertos y proyectos energéticos forman parte de una visión integral de desarrollo.

Advirtió que los gobiernos deben evitar alejarse de la población y perder de vista los principios que orientan sus decisiones: “La transformación se debilita cuando se vuelve rutina, cuando se aleja del territorio o cuando olvida sus principios y se fortalece cuando escucha, cuando cumple y cuando mantiene al pueblo en el centro de cada decisión”.

Como ejemplo de esa política de cercanía, Villarreal Anaya se refirió al recorrido que realizó por los 43 municipios, donde acompañó personalmente los informes de las presidentas y presidentes municipales, escuchó las demandas de sus comunidades y revisó los proyectos que se desarrollan de manera conjunta.

Destacó que encontró disposición de colaboración entre autoridades municipales de distintas fuerzas políticas, incluidas Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, con quienes mantiene una relación de respeto institucional para atender las prioridades de cada localidad. “Por encima, repito, por encima de cualquier diferencia está Tamaulipas”, dijo.

Hizo un repaso de las actividades durante la gira histórica en la que acompañó a las y los presidentes municipales y que dejó además un claro mensaje: “el gobernador del estado puede estar presente en los 43 municipios y no hay una condición que limite el desplazamiento del Ejecutivo en ninguna parte de nuestro territorio”.

“Anteriormente había municipios proscritos en donde algunos gobernantes nunca se aparecieron a lo largo de su administración”, dijo. Recordó que en los 43 municipios siempre tuvo un recibimiento atento, hospitalario y cordial, “realmente nunca tuvimos una manifestación abierta de algún agravio, de alguna circunstancia que haya quedado pendiente de atender”, expresó.

“Que sepan y lo reitero que en la toma de decisiones que tenemos esta responsabilidad de tener desde el Palacio de Gobierno en Ciudad Victoria como sede del Poder Ejecutivo de nuestra entidad, los tenemos presentes y que buscamos de qué forma podemos priorizar y buscar tener mejores condiciones de bienestar y de vida para nuestros habitantes” Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas



El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, durante el programa 'Diálogos con Américo', el 25 de octubre de 2026. ı Foto: Cortesía

Explicó que esta coordinación permite atender necesidades relacionadas con el abastecimiento de agua potable, la rehabilitación de caminos rurales, carreteras y puentes, así como el mejoramiento de servicios públicos y la generación de alternativas productivas para los municipios.

El gobernador destacó que los programas federales de bienestar representan una derrama superior a 25 mil millones de pesos anuales en Tamaulipas, recursos destinados principalmente a personas adultas mayores, personas con discapacidad y estudiantes, que también contribuyen a dinamizar las economías locales.

A ello se suma, explicó, la inversión pública federal y estatal en obras que generan actividad económica, empleos, salarios y oportunidades para las empresas y los trabajadores tamaulipecos.

Américo Villarreal destacó los avances alcanzados con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como la reconstrucción del puente de Altamira, la rehabilitación de carreteras federales y estatales y la operación de nuevos hospitales en Matamoros, Ciudad Madero y Tampico.

Resaltó el equipamiento del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, con tomografía, resonancia magnética y Gamma Scan, tecnología que combina medicina nuclear y tomografía, disponible en dos hospitales del país, así como la ampliación de cinco mil espacios en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, durante el programa 'Diálogos con Américo', el 25 de octubre de 2026. ı Foto: Cortesía

Entre los proyectos estratégicos mencionó la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria, la planta potabilizadora, la tecnificación de distritos de riego, el puente Magueyes, el Puerto del Norte y la carretera Golfo Norte, de 570 kilómetros y cuatro carriles.

Destacó nueve proyectos eólicos autorizados, líneas de conducción, una planta de ciclo combinado y la exploración petrolera en aguas profundas, que -dijo el gobernador- fortalecerán el liderazgo energético y logístico de Tamaulipas.

“Reconozco que no todo está resuelto, pero hay claridad de rumbo y vamos aún por mayores resultados”, afirmó, al subrayar que la coordinación entre Federación, Estado y municipios, sin distinciones partidistas, permitirá consolidar el bienestar y desarrollo futuro.

El gobernador asentó que el desarrollo de Tamaulipas requiere mantener la unidad entre los tres órdenes de gobierno, aprovechar el respaldo federal para que las inversiones y los programas públicos se traduzcan en bienestar, justicia social y prosperidad para las familias tamaulipecas.

cehr