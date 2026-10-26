Oaxaca se consolida como el gran epicentro gastronómico de México: Salomón Jara

Oaxaca de Juárez. — El talento, la creatividad y el empeño que chefs, cocineros y cocineras de Oaxaca entregan a través de los platillos que ofrecen a quienes visitan la entidad, conquistó a los expertos de la Guía Michelin una vez más.

A los restaurantes ya galardonados en la entidad, se suman tres nuevos establecimientos: Aguamarga, ubicado en Oaxaca de Juárez; Vianda, localizada en Guadalupe Etla, en los Valles Centrales y Glou Glou, en Puerto Escondido, los cuales, en el marco de “La Fiesta más Viva de Todas, Día de Muertos”, compartirán la gran riqueza gastronómica del estado con el mundo entero.

El trío de restaurantes se suma a Los Danzantes, que además de la Estrella Michelin ostenta una Estrella Verde por sustentabilidad; y Levadura de Olla, que en años pasados fueron reconocidos por su excelencia culinaria.

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Al respecto, el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz celebró esta distinción, que el reconocimiento permite que la entidad se reafirme como “el gran epicentro gastronómico y turístico de México a nivel internacional”.

Este logro obtenido es resultado de la suma de esfuerzos entre el Gobierno de Oaxaca y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en la entidad, un paso estratégico para la proyección mundial de la gastronomía oaxaqueña en el mundo.

La Guía Michelin funciona como una plataforma publicitaria de alto retorno que atrae a un turismo de mayor poder adquisitivo. En su más reciente evaluación anual, el estado brilló con un total de 26 establecimientos galardonados con la Estrella Michelin

La Estrella Michelin es el mayor reconocimiento que puede recibir un establecimiento gastronómico y se divide en tres categorías: Tres Estrellas, que se conceden a una cocina única que justifica hacer el viaje; Dos Estrellas, la cual reconoce a una cocina excepcional por la que vale la pena desviarse y; Una Estrella, la cual distingue a una cocina de gran calidad que merece una parada.

Junto con el tema culinario, el Gobierno de Oaxaca impulsa una serie de estrategias que atraigan a un mayor número de turistas nacionales y extranjeros.

Prueba de ello, es la llegada de nuevos vuelos directos desde las principales ciudades canadienses como Toronto, Calgary, Edmonton, Vancouver y Winnipeg hacia la Costa oaxaqueña.

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FGR