PAN designa a Felipe Fernando Macías Olvera coordinador de la Defensa en Querétaro

El Partido Acción Nacional (PAN) designó a Felipe Fernando Macías Olvera como su virtual candidato a la gubernatura de Querétaro para contender en los comicios del 2027.

Nominado, por lo pronto, “coordinador de la defensa de la patria, la familia y la libertad” en aquel estado, el actual alcalde de Querétaro buscará suceder como gobernador a su correligionario Maurio Kuri y retener aquella gubernatura para su partido.

De las 17 gubernaturas que se disputarán en las urnas el próximo año, a la fecha la dirigencia nacional panista ya designó, bajo la citada figura, a cinco de sus candidatos a gobernadores.

Además de Macías Olvera, fueron designados Francisco Pelayo Covarrubias, Marco Bonilla Mendoza, Alfonso Martínez Alcázar y Miriam Martínez Sánchez candidatos de Acción Nacional a las gubernaturas de Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán y Tlaxcala, respectivamente.

En su alocución tras ser nombrado coordinador estatal panista, Felipe Fernando Macías Olvera advirtió, en clara referencia al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que a Querétaro no entrarán aquellos partidos negligentes y con vínculos delincuenciales.

“Negligencia, incompetencia, mentira, delincuencia y desorden. Esos adversarios que ya conquistaron muchas partes del país y amenazan con la entrada a Querétaro, ¿lo vamos a permitir? Por supuesto que no. Aquí se van a topar con pared”, arengó Felipe Fernando Macías Olvera durante el acto en que recibió su constancia de coordinador estatal.

Desde el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, en presencia de Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, y del gobernador Kuri, dijo que en Querétaro hay mujeres y hombres valientes, de principios y valores; “Querétaro es valores, principios, familia; es libertad. Futuro se escribe con F de familia, fuerza, fe”.

Se jactó de que aquel estado vive una realidad muy distinta de la del resto del país y que basta con prender las noticias para enterarse de cómo se vive en otros estados.

En esos lugares, que no mencionó por su nombre, aseguró que la gente “ya no sabe si los gobierna la autoridad o la delincuencia”, y que “ya no se puede ir a una plaza pública sin miedo; no se puede transitar en carreteras sin temor a que algo les pase” a los pobladores.

Muchas felicidades estimado @FeliFerMacias, por este importante nombramiento como Coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en el Estado de Querétaro.



¡Mucho éxito en esta nueva responsabilidad! En Acción Nacional, seguimos firmes en la defensa de nuestros… pic.twitter.com/vaLfzbXwUG — Acción Nacional (@AccionNacional) October 25, 2026

Te puede interesar:

- Cae Taddei cercada por señalamientos sobre conflictos de interés en el INE

- Va reapertura de hospital tras 14 años de abandono: Claudia

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR