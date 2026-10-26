Tamaulipas fortalece su presencia internacional con talento de sus jóvenes en ciencia, tecnología y deporte

Ciudad Victoria. — Tamaulipas fortalece su presencia en escenarios nacionales e internacionales a través de jóvenes que destacan en competencias académicas, científicas, tecnológicas y deportivas, así como mediante la realización de encuentros que reúnen a especialistas y representantes de otros países, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya, al destacar los resultados alcanzados por las nuevas generaciones y las actividades que se desarrollan en la entidad.

Durante la ceremonia cívica de honores a la bandera, celebrada este lunes en el Polideportivo “Ingeniero Américo Villarreal Guerra”, Américo Villarreal Anaya destacó que estudiantes tamaulipecos de secundaria y preparatoria han obtenido reconocimientos por proyectos de investigación científica, robótica, informática y desarrollo de instrumentos innovadores, algunos de ellos presentados en escenarios internacionales.

Entre estos avances Américo Villarreal Anaya mencionó el desarrollo de un dispositivo que permite controlar y extinguir incendios mediante sonido, un proyecto realizado por jóvenes que recibió un reconocimiento internacional y que, señaló, forma parte de los resultados obtenidos por estudiantes tamaulipecos en distintas áreas del conocimiento.

“Recientemente, pues está el control del incendio, apagarlo mediante sonido y eso pues mereció un reconocimiento a nivel internacional”, expresó Américo Villarreal Anaya.

Villarreal Anaya señaló que estos logros forman parte de la participación de las nuevas generaciones en actividades académicas, científicas, culturales, artísticas y deportivas, que permiten ampliar sus oportunidades de formación y desarrollo.

En este contexto, anunció que Tamaulipas continuará siendo sede de encuentros nacionales e internacionales, entre ellos el Seminario Internacional de Energía, que se realizará este martes 27 de octubre en Tampico, con la participación de siete embajadores de distintos países y especialistas en diferentes áreas del sector energético.

“Mañana tenemos en Tampico también el Seminario Internacional de Energía a nivel nacional, donde vienen siete embajadores de diferentes países y también expertos en diferentes áreas del concepto de energía”, señaló Américo Villarreal Anaya.

El gobernador Américo Villarreal Anaya destacó que la realización de este encuentro está relacionada con las perspectivas de desarrollo energético de Tamaulipas y las oportunidades que ofrece la entidad para la participación de especialistas, instituciones y sectores productivos.

“Tamaulipas es el referente nacional y la entidad con mayor prospectiva en capacidad energética de nuestro país”, afirmó.

Américo Villarreal Anaya también hizo referencia a las actividades internacionales desarrolladas en materia de protección de niñas, niños y adolescentes, así como a la celebración del 33 Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano, que reunió diversas expresiones culturales y artísticas.

Al ofrecer un balance de las actividades realizadas durante octubre, recordó que su administración concluyó el recorrido por los 43 municipios de Tamaulipas para asistir a los segundos informes de gobierno de las autoridades municipales, además de presentar el primero de octubre un conversatorio sobre los avances de su administración, como parte del ejercicio de rendición de cuentas que realiza cada seis meses.

Américo Villarreal Anaya también mencionó los trabajos para la regularización de centros de rehabilitación de adicciones, el Primer Informe del Poder Judicial en su nueva etapa y la realización de la Feria Tamaulipas 2026, que concluyó el domingo después de diez días de actividades y exposiciones, sin incidentes relevantes.

En materia económica, destacó los indicadores de crecimiento industrial, con una variación anual de 15.7 por ciento, mientras que en seguridad hizo referencia a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que ubicaron a Tamaulipas en el noveno lugar entre las entidades con menor incidencia delictiva del fuero común.

Villarreal Anaya señaló que estas actividades forman parte del trabajo institucional que se desarrolla en Tamaulipas y reconoció la participación de las y los servidores públicos en las tareas que realizan las distintas dependencias estatales.

La juventud, referente para las nuevas generaciones

Al retomar los resultados de los estudiantes y deportistas tamaulipecos, el gobernador destacó que la formación académica, la investigación, la cultura y el deporte constituyen espacios para que las nuevas generaciones desarrollen sus capacidades y participen en actividades dentro y fuera del país.

“Nuestra juventud está destacando en el ámbito académico, en el ámbito cultural, en el ámbito artístico y ahora lo vemos en el ámbito deportivo, y eso es lo que queremos, construir una juventud que sea un referente de ella misma, como un ejemplo a seguir por las siguientes generaciones”, expresó.

Agregó que el propósito es avanzar hacia una sociedad participativa y colaborativa, en la que los jóvenes encuentren mayores oportunidades de bienestar, empleo y desarrollo profesional, y puedan contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de sus familias y comunidades.

En ese sentido, reconoció el trabajo de la Secretaría de Bienestar Social y del Instituto del Deporte de Tamaulipas para ampliar los espacios de preparación y participación de las y los atletas, así como las condiciones de acceso a las instalaciones deportivas.

Reconoce a medallistas paralímpicos y anuncia mayores apoyos

Durante la ceremonia, Américo Villarreal Anaya reconoció a las y los integrantes de la delegación estatal que participaron en la Paralimpiada Nacional Conade 2026, celebrada en Guadalajara, Jalisco, donde Tamaulipas conquistó 158 medallas y alcanzó el séptimo lugar del medallero nacional.

Ante deportistas provenientes de Tampico, Nuevo Laredo, Jaumave, Ciudad Madero, Reynosa, Altamira y Ciudad Victoria, el mandatario anunció un incremento en los apoyos económicos destinados a atletas y entrenadores, particularmente en los estímulos que se entregan por las medallas obtenidas.

“Así es que aquí es al revés, si ustedes dan más, el Gobierno del Estado también les da más”, expresó, al exhortar a los deportistas a mantener su preparación y continuar participando en las competencias nacionales.

El gobernadorAmérico Villarreal Anaya recordó también que la delegación tamaulipeca obtuvo 186 medallas en la Olimpiada Nacional, cifra que presentó como un récord para el estado, y mencionó el compromiso de la entidad para albergar nueve disciplinas de esta competencia.

Durante el acto, Villarreal Anaya entregó reconocimientos a los paraatletas de Ciudad Victoria Gabriel Alejandro Avilés González, Ricardo Daniel Aguilar Verdín y Lesly Victoria González Andrade.

También fueron distinguidos Ángel Rolando García Santiago e Ian Isaí Arvizu Chávez, de Altamira; Gabriel Arvizo Camero, de Tampico, y Santiago Fonseca Ramírez, de Reynosa, por sus resultados en la competencia nacional.

El director del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, informó que la delegación estatal consiguió 68 medallas de oro, 52 de plata y 38 de bronce, para un total de 158 preseas.

Precisó que, después de 18 años, Tamaulipas volvió a colocarse en el séptimo lugar del medallero nacional de la Paralimpiada, con un incremento superior al 250 por ciento respecto de las 44 medallas obtenidas en 2022, al inicio de la actual administración.

“Hoy celebramos 158 medallas, hoy celebramos el séptimo lugar nacional, pero sobre todo, hoy celebramos a nuestros atletas que nos han enseñado que la grandeza de Tamaulipas está en su gente, en su esfuerzo y en su capacidad de superar cualquier desafío”, expresó Virués Lozano.

Por su parte, la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, destacó que la política deportiva estatal busca ampliar las oportunidades de participación de niñas, niños, jóvenes y personas adultas, mediante actividades que contribuyan a la salud, la convivencia y la inclusión.

Explicó que, a través del Instituto del Deporte, se trabaja para fortalecer las condiciones de acceso a la práctica deportiva y acompañar la preparación de quienes representan a Tamaulipas en competencias nacionales.

“Estamos trabajando, seguimos las indicaciones de nuestro gobernador para que el bienestar se traduzca en oportunidades reales e incluyentes para todos y para todas”, señaló.

A la ceremonia asistieron el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González; la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Gisela Contreras López; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Eliphalet Gómez Lozano, y la presidenta de la Comisión de Deporte del Congreso, Cynthia Lizabeth Jaime Castillo.

También estuvieron presentes Miguel Ángel Salgado Peralta, comandante del 77 Batallón de Infantería, y David Güereña Arias, en representación de la Guardia Nacional.

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