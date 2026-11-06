Con nadadores de 37 países, Mara Lezama da el banderazo de salida a la Copa Mundial de Aguas Abiertas en Cancún

Cancún. — La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, dio el banderazo de salida al World Aquatics Open Water Swimming World Cup 2026/27 en Playa Langosta, la primera etapa de la temporada. El evento, una competencia mundial de aguas abiertas, regresa a Cancún después de más de una década.

Cancún y el Caribe Mexicano siguen consolidándose como referentes internacionales, atrayendo eventos de talla mundial que proyectan a Quintana Roo ante los ojos del mundo y fortalece el liderazgo como destino de grandes encuentros, destacó la Gobernadora.

En la jornada de este viernes, atletas de las ramas femenil y varonil compiten en la prueba de 10 kilómetros. La programación continuará mañana, sábado 7 de noviembre, con las pruebas de 3 kilómetros.

La etapa de Cancún reúne a 122 nadadores —61 mujeres y 61 hombres— de 37 países. La representación mexicana, está encabezada por el olímpico y campeón panamericano Paulo Strehlke. Entre los participantes destaca el quintanarroense Fernando Betanzos.

La Copa es organizada por World Aquatics, Aquatics México, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ).

Asimismo, estuvieron Ignasi Vendrell, director de operaciones de World Aquatics; Rommel Pacheco, director de la CONADE; Fernando Platas, presidente de Aquatics México; y Daniel Delgadillo Faisal, presidente de la Asociación Deportiva de Natación y Natación en Aguas Abiertas de México.

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FGR