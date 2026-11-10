Morena frena exigencias del PT y ratifica a Torres Piña en Michoacán

Carlos Torres Piña se mantiene al frente de la Coordinación de la Defensa de la Transformación en Michoacán tras la ratificación del CEN de Morena.

La dirigencia nacional de Morena cerró la posibilidad de repetir el proceso de selección de su coordinación estatal en Michoacán y mantuvo a Carlos Torres Piña al frente de la Defensa de la Transformación, pese a las inconformidades del senador Raúl Morón y a las presiones de sectores del Partido del Trabajo.

La secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional, Carolina Rangel Gracida, confirmó el 6 de noviembre que ninguna de las 17 coordinaciones estatales será modificada. La declaración se produjo en una jornada marcada por las exigencias de Morón y dirigentes petistas para realizar una nueva encuesta.

El desacuerdo tiene su origen en el proceso interno celebrado durante septiembre. Once aspirantes participaron bajo reglas conocidas previamente; el 14 de septiembre Torres Piña recibió la constancia de coordinador estatal y el día 29 fueron presentados los resultados de los indicadores evaluados.

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La decisión nacional limita el margen de negociación del grupo inconforme, pues Morena no ha anunciado una nueva convocatoria ni un procedimiento para sustituir al coordinador. Aunque el PT ha planteado públicamente la posibilidad de mantener una ruta política propia, la dirigencia morenista sostiene que la etapa de definición de coordinaciones está concluida.

En contraste con la disputa partidista, Torres Piña mantiene sus actividades de organización territorial y acercamiento con diferentes liderazgos. La siguiente fase contempla el fortalecimiento de estructuras en los 113 municipios y la articulación de los trabajos regionales, mientras la definición formal de candidaturas para 2027 permanece como una etapa posterior y distinta del proceso de coordinación.

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