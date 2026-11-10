Otra vez bloquean el Parador del Márquez; normalistas de Ayotzinapa cierran paso con autobuses

Normalistas de Ayotzinapa bloquean por completo el Parador del Márquez en Chilpancingo.

Estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa realizaron este martes un bloqueo total en el punto conocido como Parador del Márquez, ubicado en la zona sur del municipio de Chilpancingo, Guerrero.

La movilización estudiantil ha provocado la interrupción completa del tránsito vehicular en este acceso estratégico de la capital guerrerense.

El Parador del Marqués está ubicado en el extremo sur de la mancha urbana de Chilpancingo, Guerrero, y actúa como cuello de botella geográfico que conecta el centro del país con la costa.

🚨 #AvisoVial | Chilpancingo, Guerrero



⚠️ Se registra bloqueo total en ambos sentidos de circulación de la Autopista del Sol, a la altura del Parador del Marqués, en Chilpancingo, por la presencia de estudiantes normalistas de Ayotzinapa.#CentroSICTGuerrero #AvisoVial pic.twitter.com/HYNGFxgrqR — SICT_Guerrero (@SICTGuerrero) November 11, 2026

Normalistas llegan con autobuses

Los normalistas arribaron a la zona a bordo de autobuses de pasajeros pertenecientes a la empresa Costa Line. Con el apoyo de unidades de carga pesada y los propios camiones de transporte, los manifestantes cerraron en su totalidad la circulación vial en el sector del Parador del Márquez.

Este cierre representa la segunda jornada consecutiva de afectaciones viales en el mismo punto de la ciudad durante la presente semana.

Apenas el lunes, el Parador del Márquez permaneció bloqueado durante aproximadamente 10 horas por un grupo de pobladores procedentes del municipio de Marinaltepec.

Hasta el momento, los estudiantes de la Normal Rural Ayotzinapa no han dado a conocer de manera pública el pliego petitorio ni las demandas específicas que motivaron la protesta social de esta tarde.

La interrupción constante del tráfico por dos días consecutivos en esta importante arteria vial genera severas complicaciones en la movilidad urbana de la ciudadanía local, así como en el desplazamiento de visitantes que transitan por la zona sur de Chilpancingo.

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JVR