Acabar con la corrupción y ampliar programas sociales, prioridad en Sinaloa: Rubén Rocha

El candidato por la coalición de Morena y el Partido Sinaloense (PAS) a la gubernatura de ese estado, Rubén Rocha Moya aseguró que la prioridades en la entidad son terminar con la corrupción y ampliar los apoyos sociales en beneficio de los ciudadanos.

En el arranque de su campaña para las elecciones del 6 de junio, el candidato destacó que la meta es terminar con aquello que "se opone a la transformación del estado".

"Cuando la gente se dé cuenta de que en efecto somos auténticos, somos originales y tenemos compromiso con el pueblo, en ese momento nos van a brindar su confianza y nosotros no les vamos a fallar", dijo.

El candidato aprovechó para pedir a los sinaloenses construir un gobierno "que no robe, no mienta y no traicione al pueblo".

"Podremos combatir la corrupción si nosotros como candidatos somos capaces de mostrarnos ante el escrutinio de la gente de que somos transparentes, de que somos honestos, de que nunca le hemos robado a la gente, ni mentido y no hemos traicionado", expresó.

En compañía de los candidatos a las 18 alcaldías de su coalición, Rocha Moya recordó que las elecciones de este año se verán enmarcadas en un contexto de pandemia, por lo que aseguró que respetará las medidas de la nueva normalidad.

Asimismo, rindió un minuto de silencio por las familias que perdieron a algún familiar a causa del virus y otro más de aplausos para el personal de salud que está al frente de la batalla contra el coronavirus.