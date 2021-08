Alcalde de Mérida ofrece 2.5 mdp tras muerte de José Eduardo para reparar el daño

El alcalde de Mérida, Renán Barrera, ofreció un "acuerdo" económico para que la madre de José Eduardo "N", joven de origen veracruzano que falleció presuntamente a consecuencia de las agresiones físicas infligidas por elementos de la policía municipal, deje de exigir justicia para su hijo.

Lo anterior fue revelado por el abogado de la madre de José Eduardo, Andrés Nieves Cervantes, quien dijo que el alcalde de Mérida le ofreció 2.5 millones de pesos para que desista de la denuncia que presentó ante la Fiscalía General del Estado en contra de los elementos de la Policía Municipal.

La señora María Ravelo pidió a las autoridades de Mérida dejar de hacerle propuestas si no son los responsables de los hechos detenidos.

"Me dijeron que querían reparar el daño, quiero pensar que lo que me iban a proponer era darme dinero y lo que menos me interesaba era eso, y a la mera hora salió que sus policías no son las personas que le hicieron daño a mi hijo. Les dije si no son ellos por qué están presos? Entonces, ya no me hicieron ninguna propuesta", comentó la madre de José Eduardo "N".

Además, acusó que las autoridades de Mérida le quisieron poner un 4 en privado. Añadió que se dio cuenta de que no cuenta con las autoridades para esclarecer este caso.

"Yo sólo quiero a los culpables, les reitero que no sólo fueron cuatro, fueron más incluyendo a los testigos, a los jefes, todos son culpables. No tengo confianza en las autoridades, sólo en la Fiscalía General del Estado", mencionó María Ravelo.

En la reunión estuvo presente el abogado de la señora, Andrés Nieves Cervantes, quien reveló que el alcalde Barrera había ofrecido la cantidad de 2.5 millones de pesos.