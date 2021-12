¡Atentos! Hoy inicia la aplicación de segunda dosis a menores con comorbilidades en el Edomex

A partir de este martes 21 de diciembre y hasta el jueves 23, los menores de 12 a 17 años que presenten alguna comorbilidad o factor de riesgo recibirán su segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 .

Las autoridades del Estado de México puntualizaron que la aplicación sólo será para residentes de la entidad y que reúnan las condiciones de edad y comorbilidad establecidas.

Al acudir a las sede correspondiente, deberán presentar una identificación, como acta de nacimiento o CURP, así como el comprobante de la aplicación de la primera dosis.

Hospital de Maternidad Atlacomulco del ISEM (22 y 23 de diciembre)Centro de Salud Xhixhata del ISEM (22 y 23 de diciembre)Centro Especializado de Atención Primaria a la Salud (CEAPS) Jocotitlán del ISEM (22 y 23 de diciembre)Centro de Salud Urbano Tejupilco del ISEM (22 y 23 de diciembre)Unidad de Medicina Familiar No. 250 del IMSS (22 y 23 de diciembre)Hospital Materno Infantil del ISSEMyM (21 al 23 de diciembre)Hospital General Toluca del ISSSTE (22 y 23 de diciembre)Hospital para la Niña y el Niño del Instituto Materno Infantil del Estado de México (21 al 23 de diciembre)Clínica de Consulta Externa del ISSEMyM (22 y 23 de diciembre)Hospital Municipal “Guadalupe Victoria Bicentenario” Villa Victoria del ISEM (22 y 23 de diciembre)Clínica de Maternidad Cuautitlán (22 y 23 de diciembre)

Naucalpan

Tlalnepantla

Atizapán de Zaragoza

Huixquilucan

Ecatepec

Coacalco

Unidad de Medicina Familiar No. 61 del IMSS (22 y 23 de diciembre)Centro de Salud Naucalpan del ISEM (22 y 23 de diciembre)Unidad de Medicina Familiar No. 186 del IMSS (22 y 23 de diciembre)Centro Especializado de Atención Primaria a la Salud (CEAPS), Reforma Urbana del ISEM (22 y 23 de diciembre)Clínica de Consulta Externa del ISSEMyM (22 y 23 de diciembre)Centro de Salud El Potrero (22 y 23 de diciembre)Ciudad Salud de la Mujer (23 de diciembre)Unidad de Medicina Familiar No. 77 del IMSS (22 y 23 de diciembre)Clínica Medicina Familiar Xalostoc del ISSSTE (22 y 23 de diciembre)Centro Médico del ISSEMyM (21 y 23 de diciembre)Casa del Adolescente del ISEM (22 y 23 de diciembre)Unidad de Medicina Familiar No.198 del IMSS (22 y 23 de diciembre)