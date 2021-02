Miguel Barbosa pide más coordinación de la Federación en jornadas de vacunación

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa solicitó mayor coordinación entre la Secretaría del Bienestar, Servidores de la Nación y Guardia Nacional, ya que por no brindar información acerca del proceso de vacunación, este viernes se volvieron a formar decenas de adultos mayores a esperar su dosis.

El día de hoy hay una especie de rebelión de personas que se encuentran formadas que esperaban que continuara la aplicación de las vacunas. Tenemos que dejar claro que el gobierno del estado apoya con la infraestructura y la federación es quien envía la vacuna. No tenemos la disposición de las vacunas, cuidado con esa idea de que se nos acabaron a nosotros, son las vacunas que trajo la federación y si ya no había vacunas se debió haber informado que hoy ya no había vacunas