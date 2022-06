Carolina Viggiano cierra campaña; reafirma compromiso con hidalguenses

Entre banderas del Partido Acción Nacional (PAN) Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), la candidata al gobierno de Hidalgo, Carolina Viggiano, cerró su campaña con la promesa de contar con un estado más productivo, con protección a las mujeres y mejor educación para los jóvenes.

Hoy estoy aquí con todos los sueños que la gente me ha confiado. He escuchado a los hombres del campo, como están tristes y se sienten abandonados por un gobierno que no ha podido hacerlos producir; hoy estoy con las mujeres para tener un estado más igualitario en donde no haya violencia