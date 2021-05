“En Colima vamos a propiciar la inversión para detonar empleos”: Mely Romero

La candidata de la alianza PRI, PAN y PRD al gobierno de Colima, Mely Romero Celis, ofreció regresar las inversiones al estado, que se han ido por el alto clima de inseguridad y la falta de certeza jurídica para los capitalistas, a través de estímulos fiscales, e incluso la condonación de contribuciones.

Con el objetivo claro de recuperar al estado, que, dice, se encuentra actualmente en total abandono, la exsubsecretaria de Desarrollo Rural en el sexenio de Enrique Peña adelantó en entrevista con La Razón que está a favor de revisar el Pacto Fiscal y pondrá en marcha el plan denominado Orgullo Colimense.

Este programa, basado en cinco ejes fundamentales, tiene como propósito reactivar la economía mediante un fondo de 800 millones de pesos, detonar la seguridad de las familias, cuidar el medio ambiente, atender al campo y regresar los puntos turísticos de Colima al escenario nacional e internacional.

Romero Celis, a título personal, se pronunció en contra de promover el aborto, que es un tema polémico y sensible; sin embargo, consideró que no se debe criminalizar a las mujeres que tienen que tomar una decisión en ese sentido.

La Razón (LR): ¿Cómo atraer inversiones para la entidad cuando Colima, de acuerdo con datos oficiales, es uno de los estados con alto índice delictivo, incluso ocupa el primer lugar?

Mely Romero Celis (MRC): Exactamente, el estado de Colima desafortunadamente tiene altos índices en algunos delitos, como el robo a casa-habitación, el robo en general, algunos otros indicadores. Sí, tenemos primero que dar certeza de que vamos a mejorar las condiciones de seguridad, y después dar muchas facilidades que implican otorgar algunos incentivos fiscales locales, como condonar algunas contribuciones. En años recientes hemos sabido que está a punto de venirse una empresa, de trasladarse a Colima para generar empleos y desafortunadamente termina yéndose porque no se le dieron las facilidades. Eso me parece completamente lamentable. Por supuesto que como gobernadora de Colima yo lo voy a hacer, propiciando que tengamos inversión, que detonemos el empleo, que logremos que aquí en Colima seamos modelo en muchos sentidos y eso, reitero, no es sólo viable, sino que será una gran oportunidad para todo nuestro estado.

LR: ¿Cuál es su plan en materia de seguridad para abatir estos altos índices?

MRC: Para lograr condiciones óptimas de seguridad necesitamos instrumentar una serie de estrategias, no es una sola, y tiene que ver con la poda de árboles que están obstruyendo el alumbrado público y por lo tanto provocan oscuridad en los lugares por donde transitan las personas, y eso ya de por sí es motivo de inseguridad. Además de alumbrado público, cámaras de videovigilancia, necesitamos limpiar los lotes baldíos. También hay una zona en donde no tener espacios limpios provoca que los delincuentes tengan donde esconderse. Tenemos que lograr utilizar muchísimo la tecnología. Capacitación y dignificación a la función de los policías es algo fundamental. Ellos nos han platicado mucho cómo están batallando para llevar a cabo su actividad, porque no tienen el respaldo que necesitan, no tienen sueldos dignos, prestaciones, muchas veces no tienen ni siquiera un seguro de vida que les garantice que su familia va a estar protegida si algo les sucede a ellos.

LR: ¿Habrá depuración de los cuerpos policiacos?, sabemos que hay algunos elementos vinculados al crimen organizado.

MRC: Claro, pero eso se tiene que hacer de manera muy responsable, porque no se vale nada más acusar sin tener sustento, entonces eso es parte de los procesos que se tienen que hacer de manera coordinada con la instancia federal, por ejemplo, para que podamos hacerlo con mucha conciencia, con mucho cuidado, con la mejor intención de no señalar a alguien nada más porque hay una sospecha que no esté fundada.

LR: En cuanto al Pacto Fiscal, ¿usted se pronunciaría por una revisión?

MRC: Por supuesto que sí, el Pacto Fiscal tiene ya muchos años planteado y la realidad que estamos viendo hoy en día es completamente diferente a la que teníamos en ese momento. Replantearlo significaría más recursos para Colima. Por un lado, Colima tiene el puerto de mayor movimiento en el país, es el tercero más importante de Latinoamérica, genera una cantidad de recursos sumamente importante, aproximadamente 11 mil millones de pesos al año y, sin embargo, de eso prácticamente nada se queda en nuestro estado.

Tengo una estrategia que se llama Orgullo Colimense (que contiene) todas las acciones que voy a impulsar como gobernadora. Tiene que ver con reactivar la economía, con detonar la seguridad para nuestras familias, cuidar el medio ambiente y detonar el potencial productivo del campo

LR: ¿Qué valoración tiene del gobierno de Ignacio Peralta, habría que hacerle algunos ajustes a su programa, lo mantendría?

MRC: Hay que hacer muchísimos ajustes, te lo digo muy sinceramente. Yo sé que se han venido desarrollando muchos programas, muchas acciones, claro, hay mucho de lo bueno que tenemos que seguir manteniendo, sin embargo, hay que cambiar la tónica de muchas acciones de gobierno. En principio, para mí va a ser fundamental evitar el abandono en el que se tiene a nuestro estado.

LR: ¿Por qué los colimenses deben votar por su opción? ¿Cuáles son sus propuestas en materia educativa, seguridad, salud y desarrollo social?

MRC: Yo ya tengo una visión muy clara del gobierno que quiero encabezar. Tengo una estrategia que se llama Orgullo Colimense, está sustentada en cinco pilares, precisamente que contienen todo mi actuar de manera general, todas las acciones que voy a impulsar como gobernadora de Colima. Tiene que ver con reactivar la economía, con detonar la seguridad para nuestras familias, cuidar el medio ambiente y detonar el potencial productivo del campo. Además, con un gobierno honesto y transparente. Hay programas como el Secrea que es con el que voy a reactivar la economía. Ya sé cómo vamos a integrar un fondo de 800 millones de pesos para reactivar la economía de todas las familias, esto es en el campo, en la ciudad, en el turismo, en el comercio, en los negocios pequeños, en los grandes, en los medianos, en todas partes. Este programa nos va a permitir reactivar la economía.

LR: Sobre el sector turístico, ¿qué propuesta tiene?

MRC: En el turismo, por ejemplo, desapareció un programa fundamental, el Fondo de Promoción Turística que realmente nos ayudaba para promover a Colima, Manzanillo, Comala, algunos puntos del estado, promoverlos en el resto del país inclusive en el extranjero. Hay que hacer inversión en infraestructura pública para el turismo. Manzanillo, de manera muy puntual, tiene mucha necesidad, se ha dejado abandonado, no ha habido un cuarto de hotel de gran turismo ahí, instalado desde hace más de 20 años. Entonces hay que atraer inversión, propiciar a que vengan las líneas aéreas, que tengan vuelos directos a Manzanillo por ejemplo, hay que propiciar que los cruceros regresen a nuestro estado, hay que vincularnos con todo el turismo especializado, a quienes les gusta del ecoturismo, de los motociclistas, la pesca deportiva, es decir, hay nichos ya muy particulares que nos van a permitir detonar el potencial turístico que tenemos en nuestro estado.

LR: ¿Cuál es su opinión personal de un tema muy sensible, muy controvertido y polémico, que es el aborto?

MRC: El aborto sí es un tema muy controvertido, te doy mi opinión y planteamiento de manera personal, yo no estoy a favor de promover el aborto, pero sí estoy completamente en contra de criminalizar a las mujeres que tienen que tomar una decisión en ese sentido, completamente convencida de eso.

LR: ¿Cómo va a ser su relación, de ganar las elecciones, ya como gobernadora, con el Presidente Andrés Manuel López Obrador?

MRC: Por supuesto de mucho respeto. Yo soy una mujer que siempre ha sido así de mucho respeto, soy una mujer conciliadora y por supuesto, pensando en el bien de las familias de mi estado yo quiero tener una relación de respeto con el Presidente.