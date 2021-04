Con el compromiso de "no perder el norte", Victor Manuel Castro arranca campaña en BCS

Bajo el compromiso de "no perder el norte", como lo han hecho otros políticos, Victor Manuel Castro, candidato de Morena a la gubernatura de Baja California Sur, inició su campaña.

Desde el municipio de Mulegé, dijo que de obtener la victoria, hará un gobierno austero y sin lujos.

"No vamos gastar 200 mil pesos diarios en nuestra imagen, vamos por un gobierno limpio y honesto. No vamos a perder el norte, no nos vamos a perder nunca por la mentira ni por la corrupción o el derroche que han hecho los políticos durante muchos años", declaró.

El aspirante ratificó el compromiso de defender el coperativismo, así como evitar la privatización de la Salina de Guerrero Negro.

Tampoco se quedará de brazos cruzados, advirtió, "frente a la agresión al manto acuífero del Vale del Vizcaíno, lo vamos a defender".

Castro Cosió prometió además construir hospitales en la entidad, crear un fondo revolvente para atender las sequías, así como impulsar el deporte, la cultura y el arte.

"Brazo a brazo, mano a mano, vamos a hacer el mejor esfuerzo para respaldar a Andrés Manuel Obrador. No es una promesa de campaña, es un compromiso. Organizados, sección por sección, organizados cuadra por cuadra, vamos a ganar, por el bien de todos, primero los pobres", concluyó.