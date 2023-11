Congreso debe acatar resolución judicial en designación del gobernador interino de NL, afirma Javier Navarro

En la designación del gobernador interino el Congreso del Estado tiene que respetar las resoluciones, tanto provisional como definitiva, de la justicia federal y nombrar a una persona afín a Movimiento Ciudadano, aseguró el secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco.

En el Nuevo León Informa, Navarro Velasco insistió que si el Congreso del Estado se empeña en designar a una persona que no sea afín a Movimiento Ciudadano, estaría violando las resoluciones judiciales.

“Nosotros consideraríamos que sería improcedente que lo hicieran, ilegal, porque estarían violando la suspensiones provisionales, las dos suspensiones provisionales y estarían violando también la ley del Tribunal Electoral, la resolución del Tribunal Electoral”, dijo.

“Entonces pues nosotros no podríamos reconocer a alguien espurio porque mientras estén las suspensiones vivas y mientras la resolución del tribunal no se cumpla, pues nosotros tendríamos que iniciar las acciones legales en contra de quien viole las suspensiones o bien en contra de quién no lleve a cabo la ejecución de la sentencia en los términos que está dictada.

“Nosotros definitivamente no podríamos atender ninguna instrucción, ni dar ningún tipo de facilidad a esa persona que el Congreso pueda designar contrario a la suspensiones y contrario a la resolución del Tribunal Electoral”, acotó.

Por el contrario, dijo Navarro que si el Congreso encuentra una candidata o un candidato de Movimiento Ciudadano y se ponen de acuerdo los 42 diputados y diputadas, será esa persona la que ocupe el cargo de gobernador interino.

“Pero mientras esto suceda conforme a la suspensiones, yo estoy a cargo de la Administración del Estado como Encargado del Despacho de la Oficina del gobernador”, refirió.

“Entonces este este cargo que estoy ocupando sería en un momento dado hasta que el Congreso haga esa designación pero bajo esos lineamientos de consenso y del respeto a los derechos democráticos de los ciudadanos de Nuevo León”.

El Secretario General de Gobierno que el Estado garantiza la continuidad en los proyectos y políticas de Gobierno con esta designación.

“Se garantiza por parte de esta Administración que lo que se haga no obstante que hubiera un nombramiento indebido, ilegal, espurio por parte del Congreso, que los acuerdos y que los contratos y que las obras y demás tendrán que seguir adelante y tendrán un valor legal como si fuera el gobernador el que lo estuviera firmando”, expresó.

“Por el contrario si la persona que fueran a nombrar por el Congreso violando las dos suspensiones y violando la sentencia del Tribunal Electoral, en ese caso sí habría riesgo de que todo lo que haga esa persona fuera nulo por ser ilegal, pero en el caso de la sustitución natural que la Constitución permite al secretario general de Gobierno como encargado del Despacho no tendríamos ningún problema, y cualquier situación que tuviera que enfrentar el Estado lo hará con la misma responsabilidad, con la misma dedicación, y con la misma rapidez y eficacia como lo haría el gobernador Samuel García.

Samuel García llama a diputados a pensar en Nuevo León ante designación de gobernador interino

En el marco de la controversia en torno al nombramiento del gobernador interino de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda pidió a los diputados llegar a un acuerdo sin dejarse presionar por ninguna instancia.

“Quiero ser sincero, que hay diputados del PRI del PAN que sí quieren llegar a un acuerdo, esos diputados desgraciadamente tienen mucha presión de la Ciudad de México.

“Ha habido casos donde ya hay acuerdo y Alito o Marquito, ambos vienen a Nuevo León únicamente a reventar y se regresan a la Ciudad de México, un claro ejemplo fue este sábado que ya teníamos un acuerdo con los alcaldes del PRI y del PAN y vino allí únicamente a reventar diciendo que tengo que poner Adrián de la Garza o no hay acuerdo y eso, obviamente, es un inadmisible, es un irreductible que no voy a permitir”, mencionó en un mensaje.

Dijo que el Congreso del Estado tiene de aquí al viernes para nombrar al Gobernador Interino, conforme en la sentencia del Tribunal Electoral y en el que queda claro que debe respetarse el principio democrático del 2021 cuando ganó Movimiento Ciudadano.

Por ello, García Sepúlveda mencionó que se han mandado cuatro propuestas: el secretario general Javier Navarro, la secretaria de Igualdad y coordinadora del Gabinete de Igualdad para Todos, Martha Herrera; Iván Rivas, secretario de Economía y Hernán Villarreal, secretario de Movilidad y Planeación Urbana, cuatro perfiles de la plataforma de la actual administración que darían continuidad al nuevo Nuevo León.

“Por eso le pido en estos días a esos 26 diputados del PRI y del PAN que no se doblen, que no dejen que desde la Ciudad de México venga Alito o Marquito a reventar y pensemos en Nuevo León, pensemos en lo que votó Nuevo León por seis años y sobre todo que podamos como neoloneses resolver los temas de Nuevo León. Voy a estar aquí al pendiente informándoles de lo que venga”, expuso.

JVR