COVID-19: Alcalde de Caborca causa polémica por vacunarse en otro municipio de Sonora

Librado Macías González, alcalde de Caborca, Sonora, viajó hasta otro municipio para vacunarse contra COVID-19, aprovechando que habían sobrado dosis que estaban destinadas a los adultos mayores.

El funcionario se trasladó al municipio de Oquitoa, un pueblo ubicado a 48 kilómetros de Caborca, porque le dijeron que había seis vacunas y que si no las aplicaban, las tendrían que tirar.

“No quité a nadie para vacunarme yo… fui y me vacuné, a lo mejor no fue lo correcto pero no me brinqué ninguna línea", afirmó el alcalde Macías González

Luego de que una fotografía se viralizó en redes sociales, el presidente municipal emanado de Morena argumentó que él también tenía derecho por tener 66 años y haberse inscrito en el registro de adultos mayores.

“Pues también yo soy adulto mayor y también estoy en la primera línea, yo diario recibo gente, nunca hemos cerrado la presidencia municipal”, declaró en una entrevista radiofónica.

En tanto, la alcaldesa de Oquitoa, Luz Imelda Ortiz García, se deslindó del incidente donde el presidente Municipal de Caborca se vacunó.

Previamente, la Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, había lanzado un comunicado en sus redes sociales donde exhortaba a todos los funcionarios públicos que se desempeñan en el Estado, que respetarán los lineamientos de la campaña de vacunación que coordina el Gobierno de la República.

