COVID-19: Gobernador de Puebla se registra para vacunarse

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, informó este miércoles que ya realizó su registro en el sistema del gobierno federal para recibir la vacuna contra el COVID-19.

En rueda de prensa este día, el mandatario de Puebla aseguró que él y su madre se registraron en el portal para recibir la vacuna contra el COVID-19, y dijo que se encuentra listo para la vacunación ya que padece comorbilidades.

"Me registré en la primera semana y registré a mi mamá, vamos a ver cuándo nos llaman. Estoy listo para que me vacunen, necesito que me vacunen, yo tengo diversas comorbilidades y no he dejado de trabajar un día", advirtió el Gobernador de Puebla.

Barbosa expresó que respetará el proceso de vacunación contra COVID-19 y acudirá cuando le llamen; además explicó que no piensa en irse a Estados Unidos para adquirir la vacuna: "jamás lo haría. Me quedo en mi país a asumir los riesgos que asuma la gente como yo".

Puebla será 'implacable' contra quien lucre con vacunas

El Gobernador de Puebla advirtió que su administración será "implacable" en aplicar la ley contra quien lucre durante la campaña de vacunación contra el coronavirus.

Recordó que su administración realizó una modificación legal para sancionar con cárcel de entre cinco a siete años a quienes estén involucrados en actos de corrupción con las vacunas.

Asimismo, explicó que ya se registró un módulo ilegal de vacunación en el municipio de Teziutlán.

"El obierno será implacable para todo aquél que quiera obtener un beneficio en la aplicación de las vacunas o quiera engañar vendiendo como vacunas lo que no son", señaló.