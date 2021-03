Día de la Mujer en Puebla: Ordenan retirar vallas que protegen monumentos

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, informó que dio la instrucción a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que se quiten las vallas metálicas que se colocaron durante el fin de semana en los alrededores de la capital poblana para resguardar monumentos durante las protestas de este lunes, en conmemoración por el Día de la Mujer.

"A retirar todo eso y a retirarse todos. Que todo quede bajo el cuidado del Ayuntamiento y lo que ocurra, que espero no ocurra nada, que quede bajo responsabilidad del Ayuntamiento. Esa es mi instrucción, para que inmediatamente se empiece a retirar todo el envallado que se haya puesto para resguardar monumentos históricos, porque lo que nunca voy a poner en riesgo es la seguridad de las personas", advirtió el Gobernador en este Día de la Mujer.

Lamentan que en la capital haya violencia de género

Aseveró que es responsabilidad de las autoridades resguardar los monumentos históricos de valor universal, sin embargo, lamentó que en el ayuntamiento de la capital de Puebla "sí ha habido" casos de maltrato hacia las mujeres, por lo que, solicitó retirar las vallas que colocó el gobierno estatal y responsabilizó al Ayuntamiento de lo que ocurra durante la protesta.

"Observo un riesgo de confrontación que va a llegar a un punto en que manden elementos de las fuerzas del orden del Ayuntamiento a querer crear una confrontación, por creer que desde ahí es el único lugar en donde se lucha".

En conferencia de prensa este lunes, el mandatario estatal aseguró que "todos" en la sociedad forman parte del combate contra la violencia hacia las mujeres, y llamó a que se haga del feminismo "un movimiento incluyente".

"Creo en todas las luchas, las comparto. Creo en las mujeres que marchan y buscan una igualdad de derechos objetivos, reconocidos en leyes y veo cómo otras mujeres sin poder hacerlo están en sus casas, educando a sus hijos, formándolos, esforzándose por sacar adelante a la sociedad. En todas creo.

"Quiero referirme a todas las mujeres, pero en especial a las mujeres pobres, a las marginadas, tanto del campo como de las ciudades. Veo en las mujeres un espejo muy diverso de su composición, donde hay pensamientos, y formas de desarrollar actividades muy distintas, y por eso me refiero a todas", aseguró.

Destacó que actualmente no hay sociedades donde se esté consolidando el patriarcado, sino que "hay una lucha contra el machismo. Hoy no hay gobiernos que no tengan políticas públicas para eliminar las desigualdades", aseguró.

Poblanas marcharán

Se prevé que activistas, colectivos feministas y familiares de víctimas se reúnan este lunes alrededor de las 15:30 horas a las afueras de las instalaciones de la Comisión de Derecho Humanos de Puebla.

Posteriormente, las mujeres avanzarán rumbo a la Fiscalía General del Estado (FGE), para dar inicio con la manifestación alrededor de las 16:30 horas.