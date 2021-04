Elecciones 2021 Baja California: Marina del Pilar arranca campaña por gubernatura

Marina del Pilar Avila Olmeda, candidata de Morena, PT y PVEM a la gubernatura de Baja California, inició su campaña con la promesa de fortalecer los programas de infraestructura en la región, así como implementar estrategia encaminadas a garantizar el abasto de agua.

Desde San Quintín, la aspirante aseguró que por décadas "la población ha sido olvidada", y reiteró que "por el bien de todos, primero los pobres".

"Mi compromiso es con todos ustedes, con esos principios, con ese proyecto, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, de cercanía con la gente, caminando cada rincón, cada colonia, cada calle de nuestro Estado para que el mensaje de Morena llegue a cada comunidad", declaró.

Tras el acto realizado la mañana de este domingo, la candidata se trasladó Ensenada y Mexicali donde se reunió con integrantes de la sociedad para presentar sus propuestas.

En Ensenada visitó a los comerciantes del famoso Mercado Negro, conocido por la venta de pescados y mariscos. Ahí se comprometió a apoyar al sector pesquero.