Elecciones 2021: INE descarta instalar casillas para votar en Aguililla, Michoacán

Ante los bloqueos de las carreteras y los conflictos armados de la región, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó no instalar casillas para votar en Aguililla, Michoacán.

La decisión fue informada por el secretario ejecutivo del Consejo General del INE, Edmundo Jacobo Molina, quien destacó que debido a la violencia que se vive en Aguililla no será posible instalar casillas.

De acuerdo con el secretario ejecutivo del Consejo General del INE, la decisión también se tomó debido a que los bloqueos carreteros representan una imposibilidad física para transportar los paquetes electorales a Aguililla.

“En Aguililla, ustedes conocen lo que está sucediendo, no es posible instalar casillas, si no me equivoco eran tres; incluso los accesos carreteros están bloqueados, entonces hasta físicamente es difícil pasar con nuestros paquetes. Ahí se decidió no solamente porque no se puede llegar, sino por cuestiones de seguridad, por no exponer a nadie”