Empresarios restauranteros, hoteleros y de salones de eventos sociales se reúnen con Patricia Durán

Naucalpan es un gran polo de desarrollo, es grande y esa grandeza está en su gente y también en quienes son motor de la economía y generación de empleo, los empresarios, aseguró la candidata de la coalicion Juntos Hacemos Historia, Patricia Durán Reveles.

Invitada al Foro para Restaurantes organizado por la CANIRAC Valle de México, Asociación de Bares y Restaurantes del Estado de México, la Comunidad Gastronómica, Asociación de Hoteles Turísticos del Estado de México, Salones y Jardines Estado de México y la Asociación de Empresarios y Ciudades Hermanas, refrendó su apoyo a los empresarios quienes impulsan el desarrollo del municipio y generan empleo para las y los naucalpenses.

A los representantes de la industria de Alimentos y Bebidas, les agradeció seguir creyendo en Naucalpan. Si un negocio crece, una persona tiene empleo y sus familias tienen un bienestar, por eso mi compromiso de seguir trabajando de la mano con ustedes, les refirió la abanderada por Morena, PT y Nueva Alianza.

En las instalaciones de Salón Lago Baikal, la candidata Patricia Durán se comprometió a seguir trabajando de manera firme en temas que le plantearon los representantes de las cámaras como es en los rubros de mejora regulatoria, protección civil, dictámenes de ecología, dictámenes de giro, licencias de funcionamiento, entre otros.

Ante el entorno que se vive por la pandemia, dijo que es prioridad reactivar la economía y crear las condiciones que permitan también generar empleo, por eso, en “el proyecto transformador que encabezo seguiremos trabajando juntos, ciudadanos, empresarios y gobierno”, afirmó.

Por su parte, el empresario Eduardo Villaseñor, manifestó que “creo en la continuidad de un gobierno y seguro que continuarás dando resultados en Naucalpan y como empresario te deseo el mayor de los éxitos en tu campaña”.

En tanto, Bertha Benetts, la vicepresidenta dé CANIRAC, destacó la importancia de seguir trabajando juntos, ciudadanos, empresarios y gobierno, para continuar construyendo y salir adelante en el municipio. “Paty, quiero agradecerte a ti y a todo tu equipo toda tu empatía, toda tu congruencia, ya que no ha habido ocasión que no nos acerquemos a tu gobierno y que nos no nos hayas apoyado”.

Al hacer uso de la palabra, Rosario Ortiz, directora del Hotel City Express zona Naucalpan, dijo que “sabemos que si estamos unidos, vamos a lograr más rápido la recuperación. Naucalpan es nuestro municipio y tenemos que luchar por él. Vamos a atraer a todos esos clientes, huéspedes que están allá afuera. Naucalpan es un gran Municipio”.

Mientras que Jorge Ahumada vicepresidente de Salones y Jardines de Eventos del Estado de México, le comentó: “quiero agradecerte porque tú gobierno fue de los primeros que nos escucharon y que nos dieron el apoyo. Muchas familias dependen de nosotros de manera directa, por eso sigamos trabajando en el mismo canal, que nosotros vamos a trabajar con usted, por Naucalpan y los naucalpenses ”.

Finalmente, Jose Luis Pedraza Arias, director de la Comunidad Gastronómica de México le reiteró a la candidata su interés de seguir trabajando unidos para poder reactivar la economía, así como continuar impulsando a Naucalpan como destino turístico de descanso, familiar, ecoturismo, de aventura, un lugar para reuniones, exposiciones, congresos y convenciones.

