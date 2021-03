Entregan reconocimiento "Hermila Galindo Acosta" 2021 a luchadoras sociales

El Congreso de Jalisco entregó el reconocimiento "Hermila Galindo Acosta" 2021 a luchadoras sociales e instituciones dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres del estado.

Las mujeres ganadoras del reconocimiento fueron: Alicia Yolanda Reyes Alexander, en la categoría de Medios de Comunicación; Carmen Lucia Pérez Camarena por su labor como funcionaria pública; Nancy Patricia Castañeda Rosales a nombre de “Las Paritaristas” por su participación política; Neftalí Giglioli Pulido Delgado por docencia e investigación; Leticia Lara Y Cárdenas por participación ciudadana.

Thais Loera Ochoa por su destacada labor como funcionaria pública; Diana Margarita Flores Rojas, en representación de la Asociación Civil “Fin de la Esclavitud” por participación ciudadana; Claudia Angélica Rangel Martínez en la categoría de salud; Paulina Chávez Zepeda como empresaria y Saira Alejandra Franco Leal por su labor como servidora publica.

Posteriormente, la diputada presidenta Mara Robles Villaseñor felicitó a las galardonadas y destacó que es importante conmemorar el 8 de marzo como día de lucha y protesta.

Durante su discurso expresó que las mujeres han tenido una incansable lucha en la defensa de sus derechos aún en tiempos de pandemia. Destacó que espera que pronto en el Congreso del Estado se aborde el debate acerca del pago al trabajo doméstico y de cuidado.

El diputado Enrique Velázquez González, del Grupo Parlamentario PRD, dijo que este es el año de las mujeres, ya que están marcado la agenda política: una lucha constante por no ser inviabilizadas, ni calladas; recalcó que las mujeres se han unido en una sola voz para parar la violencia, los abusos, la misoginia y la desigualdad laboral, por ello es de reconocerse a las mujeres que buscan igualdad de oportunidades.

Por su parte, la legisladora Sofía Berenice García Mosqueda, del PRI, dijo que es imposible seguir desviando la mirada ante las atrocidades que enfrenta la mujer día con día: el abuso familiar, las violaciones, y la discriminación entre otros. Expresó que la pandemia no apagó las voces, si no que incrementó los delitos, por ello el 8 de marzo no es un día para celebrar, si no para visibilizar la lucha que se sigue en defensa de los derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres.

Posteriormente, la diputada Martha Irma Panuco Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, destacó la trascendencia de la labor de cada una de las mujeres reconocidas, pues gracias a su lucha constante por la igualdad de derechos, se han logrado importantes avances.

En su turno, la legisladora Irma de Anda Licea, del PAN, dijo que se honra a aquellas mujeres que con su lucha constante transforman la historia, y siembran la semilla social a favor de una democracia paritaria que permita reconocer a los ciudadanos por igual. Animó a las galardonadas a nunca dejar la lucha, ya que son la cara visible de miles mujeres mexicanas.

En su discurso, la diputada Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, dijo que el evento de hoy les reunió por la conmemoración del 8 de marzo, y por el reconocimiento a las feministas quienes contribuyen con sus labores para crear un mejor mundo y una manera más digna de transitar en él. Detalló que las mujeres deben replantear su lugar en la comunidad y desde ahí construir un pacto político para conquistar espacios de libertad, autonomía e igualdad para todas las mujeres y las niñas.

En el mismo tenor, las homenajeadas reconocieron que la lucha constante a la que se enfrentan es la desigualdad en la familia y en la sociedad. Recalcaron que cada pronunciamiento, movimiento, marcha, acuerdo, reforma normativa, presupuesto etiquetado, y cada una de las políticas públicas que se han llevado a cabo para disminuir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres es lo que les permite recibir este reconocimiento.

Finalmente, detallaron que con esta la lucha, se busca erradicar la trata de personas que vulnera a miles de mujeres y niñas para su explotación sexual, pues con la suma de todos se pueden salvar a miles de niños y niñas que han sido víctimas de este flagelo.