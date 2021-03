Si Félix Salgado no renuncia, no hay certeza en el nuevo proceso de Morena: Luis Walton

El aspirante externo a la candidatura a la gubernatura de Guerrero por Morena, Luis Walton Aburto llamó al senador con licencia Félix Salgado Macedonio a renunciar a su condición de candidato registrado ante el IEPC, porque sólo así habrá certeza en la nueva consulta que realizará el partido para medir a los aspirantes.

A cuatro días de que inicie la campaña para la elección de gobernador en Guerrero, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena anunció que realizará una nueva encuesta para definir a su abanderado en la entidad.

El acuerdo de la Comisión se debe al resolutivo que el pasado 27 de febrero emitió la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, mediante el cual mandató revisar el perfil de los aspirantes a la gubernatura y realizar una nueva encuesta para definir al candidato.

Walton Aburto hizo un llamado a que la nueva consulta “no sea un engaño solamente para legitimar una decisión ya tomada” y abogó porque Morena privilegie la unidad y la reconciliación, ya que “estamos a tiempo”.

Indicó que hasta las 8 de la noche de ayer no se le había informado si sería considerado o no en la nueva encuesta, tampoco conoce la metodología y la valoración que se hará de los positivos y negativos o si habrá transparencia en los resultados.

“A estas alturas los presuntos aspirantes no sabemos si lo somos, en los medios de comunicación hay versiones de que somos cinco, somos cuatro o tres pero también de que solo somos dos. Quiero dejar constancia de que al menos en mi caso no he sido notificado de manera personal de cuántas y cuántos compañeros serán medidos”.

Sostuvo que no hay certeza en la nueva medición que realizará el partido para reponer el procedimiento de selección de candidato a gobernador por eso su llamado a Salgado Macedonio para que renuncie a la candidatura porque hasta ayer el único aspirante registrado ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) es el senador con licencia.

Tengo el mejor proyecto para Guerrero y sí aspiro a participar en la nueva encuesta de Morena para la candidatura al gobierno del estado.

"Debo ser enfático en mi escepticismo y al observar las reticencias que cualquiera puede ver en este proceso. Desde el simple hecho que no hay claridad ni certeza de los participantes, de la metodología ni de la transparencia de los resultados, incluida la valoración completa de los positivos y negativos”, señaló Luis Walton.

“Tampoco existe garantía de que el aspirante impugnado vaya a renunciar a la candidatura de Morena, lo cual debiera ser el elemento de certeza más importante para todas y todos los que participamos”. “No hay que perder de vista que en este momento hay un candidato registrado ante el IEPC y desde ahí vamos a una medición incierta. En nombre de las compañeras y compañeros que me respaldan y el mío propio, deseamos con profunda convicción democrática, que este ejercicio o se un engaño, solamente para legitimar una decisión ya tomada”.

contenido relacionado Caso Guerrero entra en receso en Morena; mañana retoman análisis

Walton reconocerá el resultado sea quien sea el candidato en Guerrero



Walton Aburto agradeció a quienes le impulsan para que sea el candidato de Morena a la gubernatura y reiteró que está interesado en ser el candidato y gobernador del estado, “sobre todo en estas horas de la historia de México en las que se escribe la gesta de la Cuarta Transformación, sería un alto honor gobernar Guerrero”.

El exsenador de la República informó que el proceso judicial que inició a principios de año para conocer la primera encuesta sigue su curso, pues su única inconformidad es porque no se presentó la encuesta. “No conozco el resultado de la primera encuesta, la estamos pidiendo y es la hora que no me han podido dar la encuesta”.

ntb