"Gobernador no pudo ver bien el video": Mario Delgado sostiene que hubo armas

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado aseguró que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca no tiene señal en el lugar donde se esconde, ya que no vio las armas del grupo que lo interceptó.

A través de sus redes señaló que no tienen miedo y que el próximo 6 de junio van a derrotar a sus opositores.

“Asegura Francisco Cabeza de Vaca que los hombres que nos interceptaron en la carretera a Reynosa no iban armados. Tal vez en el escondite en el que se encuentra no tiene buena señal y no pudo ver bien el video. La gente ya despertó y no tenemos miedo. Vamos a derrotarlos el 6 de junio”, destacó.

Por la tarde, el morenista fue interceptado por una camioneta con tres hombres presuntamente con armas largas, situación que denunció en una transmisión vía Facebook. Delgado iba acompañado de senadoras y diputados federales en su recorrido por el municipio de Matamoros, Tamaulipas.