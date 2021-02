Gobernadores exigen revisar criterios de aplicación de vacuna para reactivación económica

Gobernadores del país exigieron a autoridades de Salud y Gobernación revisar los criterios de aplicación de la vacuna, ya que se está realizando en zonas donde no hay muchos casos ni decesos, lo que no ayuda para la reactivación económica de las entidades.

“Estaban exigiendo se revisara el criterio de aplicación de las vacunas, pues necesitan reactivar su economía, ya que se debe priorizar la aplicación en las zonas donde hay más casos y defunciones. Decidieron vacunar a las comunidades más alejadas y eso no tiene ningún impacto, aunque es válido, pero los gobernadores dijeron que ahí no se tiene la mayor cantidad de casos, que se considere y que llegue la vacuna, ya que les permite enfrentar la crisis, pero no hubo eco”, destacaron a La Razón asistentes a la reunión privada.

Otro de los reclamos de los gobernadores fue la falta de aplicación de la vacuna a personal de salud en las entidades, ya que muchos aún no se han puesto las dosis de manera complementaria.

De acuerdo a los asistentes, los gobernadores no quedaron satisfechos y las autoridades prometieron que lo iban a revisar ya que están dependientes de la llegada de las vacunas, a pesar de que hay un calendario de entregas.

La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich propuso compras complementarias del biológico que se sumen a la estrategia federal, esto es, que los estados adquieran vacunas para apoyar al sistema de Salud y que se amplié la aplicación, no solo a personal de primera línea, sino a todos los trabajadores de los hospitales y personal que se encuentre en contacto con personas como elementos de seguridad o de procuración de justicia.

Por separado, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero señaló en su participación que se está garantizando el acceso universal a la vacuna, dando prioridad a los municipios con mayor índice de pobreza y marginación, “ya que de ninguna manera la vacunación representará un elemento que engrose la brecha de desigualdad”.

La encargada de la política interior del país aseguró que es necesario seguir construyendo la estrategia de vacunación, también para favorecer otros puentes como la recuperación económica de los estados y la recuperación del tejido social.

En su participación el secretario de Salud, Jorge Alcocer aseguró que la distribución de vacunas debe abrirse a todo el mundo, ya que solamente una de cada cuatro personas tiene acceso a la dosis contra el virus. Además aseguró que México cuenta con dosis para aplicar a personas en situación de vulnerabilidad para prevenir más muertes.

Por su parte el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez afirmó que al vacunar 20 por ciento de la población de adultos mayores, se logrará reducir 80 por ciento de la mortalidad en el país.

El funcionario de Salud dijo que para la población menor de 45 años, se requiere de una dosis con niveles de eficacia entre 50 y 60 por ciento, como la de los laboratorios CanSino, Sinovac y Janssen.

En el encuentro estuvieron los gobernadores de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis; Campeche, Carlos Aysa González; Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas; Guerrero, Héctor Astudillo Flores; Hidalgo, Omar Fayad Meneses; Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo; Oaxaca, Alejandro Ismael Murat Hinojosa; Querétaro, Francisco Domínguez Servién; Quintana Roo, Carlos Joaquín González; Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y de Yucatán, Mauricio Vila Dosal.

JVR