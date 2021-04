Guanajuato detecta tres casos de variante californiana de COVID-19

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz confirmó que en la entidad se detectaron tres nuevos casos de la variante californiana de COVID-19, que se suman a la persona que ya tenía un padecimiento, pero con la de Reino Unido.

“Sí, hay uno en Guanajuato, uno en Moroleón y uno en Acámbaro; los pacientes ya están recuperados y no tienen ninguna complicación, estamos estudiando sus contactos y hasta el momento no hemos identificado más que uno por municipio. Estamos haciendo vigilancia epidemiológica pero no han salido más”, destacó a La Razón.