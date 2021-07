El Guerrero que cambió de rostro, con todo y rifa del tigre (CRÓNICA)

El Sexto Informe de Gobierno de uno de los periodos menos complicados en la historia de este estado, no podía ser diferente: impredecible.

Hace unas horas, trabajadores del Congreso del estado iniciaron un paro de labores por el incumplimiento de un acuerdo laboral con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucupo), Alfredo Sánchez Esquivel.

Hasta el lugar de la sesión había generado diferencias: Morena quería en el salón de sesiones, el gobernador Héctor Astudillo los convenció que era mejor en el exterior, por el tema del COVID-19.

Llegó la rebelión laboral. Adiós VI Informe oficial

Héctor Astudillo mantuvo distancia del conflicto y decidió emitir un mensaje desde la residencia oficial, Casa Guerrero. Una treintena de invitados, entre ellos representantes de los tres poderes en el estado, del Gobierno federal y, especialmente, de responsables estatales del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.

Último informe. Una nueva oportunidad para presumir cómo ha cambiado Guerrero en los últimos seis años, pero también reconocer los muchos pendientes que se tienen.

2015: El palacio de Gobierno y otras oficinas, así como plazas y calles, eran campamentos por diversos grupos inconformes: maestros, campesinos, burócratas, estudiantes… ¡Ayotzinapa! ¡¡Primer lugar nacional en violencia!!

De a poco, el slogan de la campaña astudillista tomó fuerza: “Orden y Paz para Guerrero”.

2017, 2018, 2019: Recuperación turística, reducción en índices delictivos (según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública), estabilidad política, social y económica.

En medio: sismos, lluvias, falta de fertilizante, demanda de más carreteras y salud…

Como dicen los paisanos: “En Guerrero, cuando no llueve, llovizna… y cuando no, tiembla…. Y cuando no, hay muertos”.

Así es Guerrero

Hoy la atención está en Michoacán, Chiapas o Tamaulipas.

2020: El COVID. Ese pinche Covid que tanto ha costado. Adiós turismo, adiós trabajo burocrático, adiós obras...

Reconvertir hospitales y evitar que la peor pandemia en la historia de la humanidad devorara un frágil sistema de salud nacional.

Contagios, muertos, parálisis, muertos, aprendizaje, muertos, recuperados, recuperación turística y social, contagios, muertos… y así hasta una tercera ola.

2021: Año electoral. Y otra vez esas historias de Guerrero: Félix Salgado Macedonio, polémica figura parecía tener el camino libre a la gubernatura. “El Toro”, sorpresivamente, cayó. Sorpresivamente, subió “La Torita”, Evelyn Salgado Pineda.

Morena ganó Guerrero

Astudillo: Hoy Guerrero tiene gobernabilidad. Redujimos la deuda pública (de dos mil 300 millones de pesos a mil 300, la tercera más baja del país). Hay turismo, hay obra pública…

“Aspiro a que mi periodo de Gobierno sea un sólido cimiento de un Guerrero más próspero y con mayor estabilidad social”.

Reconoce el apoyo y coordinación con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. “Los guerrerenses no podemos vivir en conflicto”, argumenta.

Y resumió: “Entregaré un Guerrero con menos problemas...”

Pero también advirtió: “Los problemas en Guerrero, o se atienden de inmediato o se convierten en lumbre que termina por incendiarnos a todos”.

En aquella entrevista, en octubre de 2020, por su V Informe, Astudillo dibujó al estado:

“Gobernar Guerrero es ganarse la rifa del tigre... Aspiro y espero que cuando deje de ser gobernador, salga completito y sin que el tigre me haya devorado”.

“Ojo -advirtió-, cuando llegue otro gobernador el tigre va a permanecer ahí”.

En unos 90 días, una “Torita”, hija de un “Toro”, va a reclamar lo que ganó en la rifa…