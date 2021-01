(VIDEO) Héctor Astudillo emite mensaje a guerrerenses ante aumento de contagios

Ante el aumento de contagios de COVID-19, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo informó que se suspenderán todas las actividades no esenciales en el estado.

En un mensaje compartido en redes sociales, el mandatario estatal advirtió que la entidad enfrenta el momento más severo de la pandemia, pues Guerrero ya superó las tres mil defunciones. Aquí el video y la transcripción del mensaje:

El día de ayer el mundo llego a los cien millones de contagios de Covid-19; en México ya tenemos más de un millón 778 mil personas contagiadas con Covid-19.

Luego de 12 meses de padecer de esta pandemia, ésta no ha pasado, al contrario, atravesamos el peor momento porque nuestras cifras de contagios van en aumento. Este el punto en que todas y todos, debemos de ser más responsables, tomar con mayor seriedad el asunto y hacer propio el objetivo de frenar la pandemia.

Porque para lograrlo, lo primero que debe de cuidarse, o el primero que debe cuidarse eres tú; también debes de cuidar a tu familia.

En Guerrero hemos rebasado las 3 mil defunciones; el aumento del contagio ha sido lamentablemente tan importante, que ya no solamente están en las calles, en los antros, en los bares, está en el interior de la convivencia familiar.

Estas acciones limitarán la movilidad en los espacios públicos, ya que en el espacio privado, en tu casa, es tú responsabilidad acatar las medidas y cuidar a los tuyos. También aprovecho este mensaje para hacer un llamado a todos y todas, quienes en estos momentos están promoviendo alguna aspiración política, están promoviendo reuniones con muchas personas, para que antepongan la salud sobre cualquier interés.

Las y los invito a tomar precauciones, a cuidarse y a cuidar también a sus seguidores, a quienes se reúnen con ustedes. Tenemos que trabajar juntos como equipo por nuestro estado, ante todo hoy, Guerrero necesita de todos.

Los meses pasados logramos reducir los casos, hay que recordar que en el mes de junio tuvimos el pico del año pasado, los mayores indicadores estuvieron en junio y julio, logramos disminuirlos de manera considerable, hoy tenemos que volver a hacer un esfuerzo, para que en los próximos días, logremos reducir los indicadores.

Tenemos que suspender todas las actividades no esenciales y colaboren mucho, por favor, colaboren todo y todas, quedándose en su casa si no hay necesidad de salir. Este es un asunto, no solamente de vida, es un asunto en el que hay que prevenir, no acercarse a la muerte por la pandemia del Covid-19 y tiene qué ver con nuestra salud, tiene que ver con la salud de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de nuestros compañeros de trabajo.