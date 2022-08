Hepatitis infantil está presente en 26 estados

De acuerdo con un reporte de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, hasta este lunes se tenían detectados 201 pacientes de hepatitis infantil de origen desconocido repartidos en 26 entidades de la República, de los cuales, 100 permanecen en calidad de sospechosos y 101 ya están diagnosticados.

Respecto a estos 101 en los que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) determinó que la hepatitis no corresponde a ninguna de los tipos conocidos que van de la A a la E, más de la mitad está concentrada en cinco entidades.

La Ciudad de México y el Estado de México tienen a 20 niños con este padecimiento cada uno, mientras que los estados de Campeche, Hidalgo y Veracruz registran seis cada uno, para un total de 58 entre las cinco entidades.

Cabe destacar que el grupo más afectado con este padecimiento, conocido como hepatitis aguda infantil, está en el rango de los 0 a 5 años de edad, con 80 de los 101 casos confirmados.

De igual forma, el rango menos perjudicado es el que está entre los 12 y los 16 años, en donde sólo se reportan siete pacientes.

Respecto al sexo que más ataca la enfermedad, el nivel de riesgo es el mismo para niños y niñas, ya que hay 50% de casos entre unos y otras.

La Ssa define a la hepatitis aguda infantil como una enfermedad que afecta al hígado y es causada por algún virus, el cual no ha sido identificado aún.

Hasta el momento sólo se tiene conocimiento de dos decesos provocados por esta enfermedad, uno registrado el pasado 19 de mayo en el Hospital La Raza del IMSS y otro el 11 de junio en el nosocomio de la misma institución en Puerto Vallarta, Jalisco.

Consultado respecto a este fenómeno, el infectólogo Alejandro Macías dijo a La Razón: “No estamos hablando necesariamente de una sola enfermedad, a lo mejor estamos hablando de varios virus”.

Agregó: “Recientemente un estudio encontró que una probabilidad muy alta es que sea un virus que se conocía como asociado a infecciones por adenovirus, es decir, un virus que necesita a otro para reproducirse, y esa pueda ser la causa de alguno de los casos”.

El especialista explicó que es difícil determinar si la cifra de pacientes que se reporta por hepatitis aguda desconocida en niños es realmente significativa en relación con los casos de los años anteriores, porque en México todavía no se tienen los diagnósticos definitivos.

“No sabemos si son los casos que se han reportado siempre en niños con hepatitis cuya causa no se pueda determinar o si son parte del brote internacional”, explicó.

Dijo también: “lo único que se puede decir de los casos de México es que no están diagnosticados como A, B, C, D o E”, y mencionó que “mientras no se defina bien cuál es la causa de este virus, no se tendrá una vacuna”.

Macías aclaró que el decir que hay 101 casos de hepatitis aguda en niños, en donde no se ha podido determinar la causa, no significa que es la misma enfermedad que existe en otros lugares del mundo. “Lo único que se puede decir hasta hoy de los casos en México, es que no están diagnosticados como A, B, C, D o E”, reiteró.