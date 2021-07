Hombre traspasa su boda luego de que su novia no quisiera cuidar a sus hijos (VIDEO)

En Monterrey, Nuevo León, un hombre se volvió viral luego de que publicara el traspaso de su boda en redes sociales. Sin embargo, más allá de la oferta, lo que invadió de interés a los usuarios de Facebook fue el motivo por el cual el joven había cancelado su compromiso.

Y aunque en un inicio el hombre de Monterrey no detalló el por qué su boda se había cancelado, luego de concretar el traspaso de su boda con una pareja local, publicó un video en el que relató la razón por la cual no se casaría con la joven que era su pareja.

Siguiendo con el testimonio del regiomontano, el motivo de la ruptura fue el hecho de que su novia no quería hacerse cargo de sus hijos y al considerar que eso era lo más importante, el hombre decidió cancelar y posteriormente traspasar su boda.

lee más Una mujer muere durante su boda y la sustituye su hermana

"Mis hijos son primero y prefiero quedarme como papá soltero", declaró el hombre que traspasó su boda (VIDEO)

"Yo tengo tres hijos aparte y yo busco una mamá que quiera a mis hijos, desgraciadamente, ella no me apoyaba con mis hijos, no les daba la atención que yo quería como padre de ver a una madre con sus hijos. Y pues si no quiere a mis hijos, yo no puedo aceptar casarme con ella", detalla el hombre identificado en Facebook como James Flores en su video.

Tras la declaración anterior, el hombre detalló que quería mucho a su exprometida y aseguró que la respetaba ya que había sido una buena mujer, sin embargo también afirmó que no es la persona que quiere para sus hijos.

"Mis hijos son primero y prefiero quedarme como papá soltero y pues después Dios me dará una esposa o si no pues, ni modo no pasa nada, yo soy feliz con mis hijos", declaró el hombre al concretar el traspaso de su boda con una pareja regiomontana, con lo cual, logró recuperar 60 mil pesos del dinero que había invertido en el compromiso.

¿En qué consistía la boda que el hombre que canceló su compromiso traspasó en Monterrey?

De acuerdo con la historia que fue publicada en redes sociales, el paquete que el hombre que canceló su compromiso ofertó en Facebook, consistía en un salón para 200 personas, el cual originalmente había costado 86 mil pesos, pero a causa de la situación fue rebajado a 60 mil.

Además, el paquete de bodas incluía un menú de dos tiempos, refrescos, una botella de sidra, 21 cartones de cerveza de 250 mililitros, mesa de dulces, pirotecnia, bebidas piña vampiro y whisky, palabra "love" iluminada y el clásico pastel de bodas.

Adicionalmente, el hombre que canceló su compromiso porque su novia no quería a sus hijos, ofreció una misa y paquetes de fotografías, sin embargo se desconoce si estos ya fueron vendidos.

lee más Abuelito muere al caer de un segundo piso por intentar rescatar a un gatito

Hombre que traspasó su boda sale en la defensa su expareja y pide que no la agredan (VIDEO)

A raíz de que su caso se hiciera viral, el hombre que traspasó su boda recibió comentarios variados; algunos consistían en críticas hacia su manera de pensar, ya que aseguraban que "no quería una esposa, sino una niñera", mientras que otros lo felicitaron por poner primero a sus hijos e incluso hubo salones que le propusieron realizar una fiesta sin novia.

También hubo quienes criticaron a su expareja, por lo cual, él subió un video destacando que "en ningún momento quiso que agredieran a su exnovia".

"Yo no estoy hablando mal de ella, solamente que no funcionó sus intereses con los míos, con mis hijos, con su persona. Mis respetos para ella, es una buena mujer", señaló luego de agradecer el apoyo de los internautas.

Ante este último video, algunos usuarios mencionaron que el hombre que traspasó su boda "sólo quería fama", mientras que otros continuaron refrendando su apoyo al sujeto ¿Tú que opinas?