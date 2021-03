Incendios en Jalisco: ven panorama adverso por presencia del fenómeno de La Niña

El Gobierno de Jalisco reconoció que la entidad enfrenta un panorama difícil en torno a incendios forestales ante la inminente llegada de la temporada de estiaje 2021.

A través de un comunicado, la entidad detalló que debido a la presencia del fenómeno de La Niña el pronóstico climático para este año es sumamente adverso, pues se presentarán temperaturas muy cálidas y con poca humedad. Por esta razón la temporada de incendios forestales inició temprano, y se espera un impacto poco favorable en la calidad del aire, debido a la presencia de incendios forestales al inicio de la primavera.

Van 205 incendios forestales en Jalisco

Al corte del 18 de marzo ya se han registrado 205 incendios forestales, que han afectado una superficie de 3 mil 810 hectáreas de bosque y pastizal. Los municipios con mayor afectación por incendios forestales son: Tala, Mezquitic, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, y Mazamitla.

Por esta razón se acordó que mientras esté la temporada de estiaje se prohíben las quemas agrícolas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), además estas actividades quedan restringidas en el interior del estado, por lo que los ayuntamientos procederán a sancionar a quienes incumplan la medida.

El Gobierno de Jalisco hace un llamado a la ciudadanía para prevenir en lo posible cualquier conato, por ello se recomienda no cumular combustibles fósiles en los terrenos, no tirar colillas de cigarro, no hacer fogatas en áreas boscosas y programar quemas agrícolas con las autoridades.

