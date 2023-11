Incluyen en cobertura universal, en Nuevo León, implantes para niñas y niños con sordera

Para el Gobierno del nuevo Nuevo León la primera infancia es una prioridad; el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda lanzó un nuevo programa de atención médica: Oye el Programa de Cobertura Universal para Niñas y Niños con Sordera.

Acompañado de la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú; del Secretario General de Gobierno, Javier Navarro, y de la Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín; García Sepúlveda dijo que este esquema garantizará el acceso a la atención integral de menores de 05 años con diagnóstico de sordera de tipo congénito en cierto grado y que no cuenten con algún tipo de seguridad social.

Además, precisó, este esquema es una muestra más de lo avanzado que es el sistema de Nuevo León en materia de salud.

“Nuevo León tiene también ya la cobertura para cáncer de mama y otros cánceres de la mujer, nadie más lo tiene en el país; Código Infarto que nadie más lo tiene en el país; número uno después de la Ciudad de México en camas para servicio público”, expresó.

“Hoy damos un avance muy significativo y sensible en esta cobertura universal para escuchar con el programa Oye de implantes cocleares, que representan en viva voz los artículos de la nueva Constitución que obligan al Gobierno a dar todo por la primera infancia y que tengan salud emocional y física completa y gratuita no hay otro estado Javier (Navarro) no hay otro”, manifestó el Mandatario estatal.

En su intervención, la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, refrendo su compromiso con la primera infancia, al señalar que la felicidad de las niñas y los niños no tiene precio.

“Hoy estamos muy contentos de lanzar la cobertura universal Oye, para los niños y niñas con sordera. Gracias a ella podremos oír y escuchar cómo se encienden nuevas esperanzas para muchas familias de Nuevo León, porque el dinero no volverá a ser un impedimento para atender y cuidar la salud de nuestros niños”, expresó.

Por su parte, la Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla, explicó que entre 1 y 3 de cada 1,000 recién nacidos presentan un diagnóstico de problemas auditivos, algunos de ellos presentan mejoría con auxiliares auditivos, pero existen otros menores que requieren un implante coclear, el cual es un dispositivo electrónico que les permite captar los sonidos y transformarlo en señales eléctricas que estimulan el nervio auditivo.

De momento, 6 menores ya cuentan con su implante coclear y 22 están en estudios y proceso de implantación.

Ante esta situación y el compromiso firme de esta administración con la primera infancia, se decidió lanzar este importante programa que garantiza los estudios de detección, tratamiento, cirugías, terapias de lenguaje y demás atenciones que requieran los menores.

Para este programa se destinó un presupuesto inicial de 30 millones de pesos.

“Gracias al programa Oye, de cobertura universal para niñas y niños con sordera al nacimiento esto ya es una realidad de nuestro Estado; el programa incluye de forma gratuita estudios de tamizaje, diagnóstico, colocación de auxiliares auditivos, cirugía para colocación de implante coclear, seguimiento y muy importante las terapias para la rehabilitación auditivo verbal”.

“El acompañamiento psicológico, terapias grupales, todo a través de nuestro gran equipo de expertos del Hospital Materno Infantil para que nuestras niñas y niños tengan la oportunidad de volver a nacer de nacer al sonido, de nacer a un nuevo mundo”, apuntó la funcionaria estatal.

Asistieron al evento funcionarios estatales, diputados, directivos y colaboradores de la Secretaría de Salud, beneficiarios del programa.

La atención de los menores

La Secretaría de Salud informó que la construcción del Hospital Infantil en terrenos de lo que era el Penal del Topo Chico traerá grandes beneficios a la zona, ya que mejorará la plusvalía y se regenerará la zona.

Los espacios recreativos, serán reubicados a zonas aledañas que serán definidas en coordinación con el municipio.

Asimismo, los árboles que permanecen en el Parque Libertad serán reubicados en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente.

La dependencia estatal pidió a los vecinos estar tranquilos y confiar en que la obra traerá grandes beneficios al sector.

fgr