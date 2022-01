“Somos incómodos” para el poder: fiscal del estado

Luego de que Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, acusó a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de entorpecer la investigación de diversas denuncias, el fiscal estatal, Uriel Carmona, aseguró que la dependencia bajo su cargo no protege a nadie y “por eso resultamos incómodos”.

El señalamiento por parte del gobernador se dio luego de que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable por los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y lo que resulte.

Blanco Bravo aseguró que jueces, fiscales, policías estatales y municipales, involucrados con el crimen organizado, son los encargados de un ataque mediático en su contra.

te puede interesar Santiago Creel anuncia voto en contra de la Reforma Eléctrica

En días anteriores, 11 diputados del Congreso local, de las bancadas del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, interpusieron una denuncia para que se indague al gobernador por presuntos vínculos con el crimen organizado, luego de la difusión de una fotografía en la que el gobernador apareció junto a líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel Guerreros Unidos y Comando Tlahuica.

El fiscal Uriel Carmona respondió, en conferencia de prensa, que “nosotros investigamos conforme a las denuncias que nos son presentadas, de manera objetiva e imparcial, y cumplimos nuestra obligación constitucional y legal de someter a quien corresponda, a quien sea. Nadie por encima de la ley, nadie fuera de la ley, trátese de un servidor público de cualquier nivel”.

El fiscal aclaró que no hay ninguna denuncia contra el gobernador, sino una carpeta de investigación abierta.

“No se está actuando en contra de ningún servidor público en específico; estamos haciendo nuestro trabajo de manera imparcial. Lo que recibimos, por parte de algunos legisladores de Morelos, fue una denuncia de hechos que pudieran tener la apariencia de delito y eso es con lo que estamos trabajando”, comentó el fiscal, a quien se le vincula con el exgobernador Graco Ramírez, adversario de Cuauhtémoc Blanco.

TE PUEDE INTERESAR Disminuye 11.1% precio del limón, luego de dos semanas de incremento

Respecto a los diputados que presentaron la denuncia, agregó que también se inició una carpeta en forma oficiosa, luego de que medios de comunicación y publicaciones en redes sociales difundieron fotografías en las que aparecen algunos de los legisladores junto a Rosario Herrera, “La Jefa”, lideresa de Guerreros Unidos y quien fue detenida en noviembre del 2021.

“Aquí nosotros no protegemos a nadie, eso lo niego categóricamente… Me queda claro que la FGE no representa otra cosa más que un actuar objetivo e imparcial y eso puede incomodar a otros servidores públicos en el estado, pues como no estamos subordinados a ningún otro poder, pues incomodamos a veces”.

Además aclaró que la FGE no cuenta con ninguna denuncia contra el exgobernador Graco Ramírez ni nadie de su equipo, ya que éstas fueron presentadas ante la FECC.

El fiscal también sostuvo que, en caso de ser necesario, comparecerá ante cualquier autoridad.

LRL