Le impidieron conocer expediente de EU

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, negó haber realizado operaciones ilícitas en México o Estados Unidos, país en el que aseguró no tener cuentas bancarias, y acusó que no se le ha permitido el acceso a la carpeta de investigación.

“Niego haber realizado operación o transferencia ilicita alguna en México o en los Estados Unidos de América, país en el que no tengo cuentas bancarias y en el que no he sido informado de alguna investigación en mi contra”, señaló en una misiva.

Lo anterior, luego de que este lunes la Fiscalía General de la República (FGR), informó que recibió información de Estados Unidos en la que se señala al mandatario por su posible responsabilidad en operaciones ilícitas.

El gobernador añadió que “a pesar de reiteradas solicitudes hechas a la agente del Ministerio Público de la Federación, no se ha permitido a mi defensa el acceso al expediente”.

Tras reiterar que su patrimonio es de origen lícito y que en otras ocasiones ha respondido puntualmente a todas las acusaciones hechas en su contra “acreditado plenamente que son infundadas”, advirtió que en este caso, al no obtener acceso al expediente de la acusación, se encuentra imposibilitado para emitir una respuesta.

La noche del lunes, la Fiscalía General de la República informó que México había recibido por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos información en la que se señala al mandatario y familiares por su presunta responsabilidad en operaciones ilícitas e irregularidades bancarias.

En el mismo sentido, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) solicitó información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre “personas que se presume lavan dinero”. Al ser cuestionado si esto incluía al gobernador de Tamaulipas respondió que “sí, entre otros”.