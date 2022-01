“Marcas no me asustan, Morena no ganará QRoo”

La diputada Laura Lynn Fernández Piña, aspirante a la gubernatura de Quintana Roo, afirmó que luego de que Morena ganó la mayoría de gubernaturas el año pasado, a ella no le asustan las marcas que surgen en las fuerzas políticas por “simpatizantes orgánicos”, por lo que aseguró que ese partido no ganará el próximo 5 de junio.

En entrevista con La Razón consideró que al sumarse con la oposición no provoca una fisura en la 4T, porque el PVEM, bancada en San Lázaro que dejó para sumarse al PRD, no tenía ninguna posibilidad de postular una candidatura en esa entidad.

Sobre la decisión del PRI de ir con abanderado propio, Fernández Piña, originaria de Coahuila y con residencia de más de 20 años en Quintana Roo, resaltó que las decisiones de las dirigencias nacionales no siempre representan la voluntad de las militancias, por lo que hizo un llamado a los simpatizantes del tricolor y de otras fuerzas políticas a sumarse a la candidatura que surja de las siglas del PAN y PRD.

”No me deben ni les debo”, dijo cuando dejó el PVEM, ¿hay resentimientos? No, de ninguna manera, creo que es una frase muy objetiva al decir que los espacios que me brindaron los trabajé electoralmente hablando, di triunfos, di votos, hubo contundencia, después, un trabajo efectivo hacia la ciudadanía; entonces, hay un trabajo que se realizó y un ciclo que se cierra y me voy sin resentimientos; terminamos en buenos términos y uno siempre debe dejar la puerta abierta, y si no, dejar lazos para que podamos concluir otros proyectos. Entonces, no hay nada.

¿Usted considera que su cambio del PVEM al PRD provoca una fisura de la 4T en Quintana Roo? No, no lo veo así, ni fisura, ni fractura. Esta candidatura ya venía con acuerdos previos y el PVEM no tenía ninguna posibilidad de postular para una candidatura y se abrieron las puertas en el PRD, a un trabajo previo de más de 22 años que he realizado en mi estado, hubo pláticas y tomé la decisión de seguir mi camino porque no hubiera habido un espacio en el Verde ni en estas elecciones ni en las próximas, entonces, no es una decisión personal, es del equipo que yo represento, de mujeres, de hombres, de jóvenes que trabajan por y para mi estado.

¿Qué propone para que voten por usted en las urnas? Establecer una propuesta que beneficie a las familias quintanarroenses con calidad de vida; que brinde certeza a los empresarios, a la inversión, con equilibrios en el desarrollo económico y social del estado, para que podamos tener el mejor proyecto para el pueblo.

Los partidos traen simpatizantes de manera orgánica (…) A mí no me asustan las marcas porque por encima de éstas están las mujeres y los hombres que tenemos los mejores proyectos para nuestro estado

Sin embargo, de inmediato desempolvaron su expediente, en el que fue acusada de beneficiar a su esposo con un contrato por 300 mdp. Campaña tras campaña sacan los mismos refritos, es información sin fundamento, es totalmente falso todos esos dichos y lo tomo precisamente como eso: una campaña negra al calor de una posible candidatura que se verá una expectativa real en todos los ciudadanos y pues caló hondo en algunos actores políticos esta posibilidad, y bueno, asumimos que desgraciadamente algunos no se dedican a hacer campaña propositiva, pero estamos por encima de ello. Somos unos profesionales de la política, entendemos que así es, y lo hacen en el anonimato, como parte de una estrategia cobarde, y la ciudadanía ya no se la cree.

Cuando anunció sus aspiraciones mencionó en esta suma de fuerzas políticas al PRI, pero éste va con candidata propia. Respeto todas las expresiones políticas en mi estado, yo fui militante del PRI durante más de 20 años, allí me formé, tengo grandes amigos y grandes aliados, pero las decisiones de las dirigencias nacionales no necesariamente representan la voluntad de las militancias y eso ha sido claro, por lo que hago un llamado a todos aquellos que no sientan que el partido haya tomado la mejor decisión a sumarse a trabajar en este proyecto que más allá de los colores es de los ciudadanos.

En caso de obtener la candidatura, ¿cuál será su estrategia para vencer en las urnas a Morena y su abanderada, Mara Lezama? Sin duda alguna los partidos traen simpatizantes de manera orgánica. Hoy las campañas las realizan las mujeres y hombres que deciden levantar la mano, dar un paso al frente y trabajar para su comunidad. La ventaja competitiva será de quienes decidan encabezar estos proyectos, es por ello que venimos a sumar con los activos que tenemos para poder generar una estrategia. A mí no me asustan las marcas porque por encima de éstas están las mujeres y los hombres que tenemos los mejores proyectos para nuestro estado, pero sin duda, Morena no ganará en Quintana Roo, eso te lo puedo asegurar.

Antes tiene que salir triunfadora de la encuesta del PRD en la que se medirá contra el actor Roberto Palazuelos y la senadora Mayuli Latifa, ¿qué opinión tiene de ellos? Tanto la senadora Mayuli como Roberto son buenos amigos, los conozco desde hace muchos años. Creo que en una contienda interna dentro de un partido no debe haber rivalidades, porque es una decisión que no está en nosotros, sino, en la dirigencia de nuestro partido, ante la que debemos tener madurez política para sumar si queremos ser competitivos, el que se enoja pierde.

En un escenario hipotético de si usted pierde, ¿se sumaría con el vencedor? Sí, porque estamos comprometidos al entrar en esta encuesta a cumplir los acuerdos, entonces no se vale que de manera previa uno tenga un discurso y después de los resultados si no lo favorecen tengamos otro.