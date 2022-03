8M: Grupos feministas realizan pintas en Nayarit

En Nayarit, cerca de 800 mujeres se reunieron en la Hermana Agua, punto de partida de la marcha de cada año, para dirigirse hacia la catedral de Tepic como parte de las protestas contra la violencia de género en la entidad.

"Respeta mi existencia", "el feminismo me enseñó que calladita no me veo más bonita", "que ser mujer no nos cueste la vida", son algunas consignas que se pudieron leer en las cartulinas de las manifestantes, en el marco del 8M.

Durante su trayecto hacia la catedral de Tepic, las mujeres realizaron algunas pintas; sin embargo, gran parte de la manifestación fue pacífica.

Además, medios locales reportaron que integrantes de grupos feministas realizaron actos vandálicos en Palacio de Gobierno.

RFH