Marina del Pilar respalda a la XXIV Legislatura de Baja California

La Gobernadora Electa de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, expresó sus mejores deseos a los 25 integrantes de la XXIV Legislatura de Baja California, señalando que hay confianza en que tendrán un ejercicio apegado a los valores fundamentales que guían a la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

La primera mujer que gobernará el estado de Baja California destacó que en esta ocasión los espacios para mujeres predominaron en la repartición de curules, al haber 14 legisladoras y 11 legisladores, lo que se considera un hecho histórico que refleja una revolución en cuanto a la participación de las mujeres en la vida pública y política de nuestro estado.

Marina del Pilar agregó que habrá una plena coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de Baja California, ya que solo la sinergia y la unidad redundarán en iniciativas que convengan a las mayorías, especialmente a los grupos menos favorecidos de la sociedad.

Reconoció el valor de los representantes ciudadanos que llegan por primera vez al órgano legislativo, puntualizando que contarán con el respaldo del próximo gobierno estatal para trabajar en beneficio de la gente, mientras que los que repiten un espacio dentro del Congreso del Estado cuentan con la suficiente experiencia para legislar aspectos clave, por lo que contarán con el apoyo de la próxima administración.

Respalda Marina del Pilar a la XXIV Legislatura de BC

Asimismo, agradeció el trabajo incansable de la XXIII legislatura como uno de los entes fundadores de la Cuarta Transformación en Baja California, que se caracterizó por comenzar con el derrumbamiento del sistema de privilegios que imperaba antes de la llegada del movimiento a la entidad, por lo que sentaron las bases de la regeneración de la vida pública bajacaliforniana.

Finalmente, puntualizó que tanto las mujeres como los hombres que llegarán al Congreso del Estado deben tener presente siempre el principio de utilizar el poder en beneficio del pueblo, buscando dejar un legado para Baja California y demostrando que es posible el cambio verdadero.