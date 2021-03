Maru Campos registra su candidatura a gubernatura de Chihuahua con alianza PAN-PRD

Este lunes 15 de marzo, al abandera de la alianza PAN-PRD a la gubernatura de Chihuahua, Maru Campos, registró ante el Instituto Estatal Electoral su candidatura.

Maru Campos estuvo acompañada en el evento por los presidentes nacionales del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente.

“Hemos venido a registrar el PAN y el PRD a una gran mujer a una gran amiga a una luchadora que no se dobla, que no se vence, que es perseverante y que está echada para adelante con todo, a Maru Campos de quien no tengo duda que será la próxima gobernadora de Chihuahua” dijo Marko Cortés.