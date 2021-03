"Me puedo gastar el dinero público hasta con p...": Javier Estrada, diputado del PAN

“Hasta con putas” aseguró que podía disponer de los recursos públicos Javier Estrada Cárdenas, coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán.

Estrada Cárdenas hizo esta declaración en noviembre de 2020 durante la discusión de los diputados locales sobre el presupuesto del Poder Legislativo y la fiscalización de la Auditoría Superior de Michoacán, y que fue recogida en una grabación que se asegura fue filtrada por sus compañeros en el Congreso.

“Son mamadas… yo me puedo gastar el dinero con quien yo quiera, hasta con putas y no tiene por qué él estar condicionando”, dijo Estrada Cárdenas refiriéndose a Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, titular de la Auditoría Superior de Michoacán, por los señalamientos que éste hizo sobre el uso del gasto público por parte de los diputados.

“Yo propongo la destitución del auditor. Es que no puede tratarnos como cualquier hijo de vecino; somos sus patrones le guste o no le guste y es una manera de chantaje”, dijo el legislador panista.

En la grabación se escucha a Javier Estrada decir que se dejaría amedrentar por el Aguirre Abellaneda, expresando su inconformidad ante los cuestionamientos del auditor por el uso de recursos públicos de los legisladores michoacanos.

“¿Quién se cree?... ¿nosotros vamos a estar cruzados de brazos?, estamos pendejos, estamos pendejos de verdad, a mí no me va a amedrentar, me hace encabronar, y que saque una, y que saque otra, ¡que chingue a su madre!”.

Luego de que el audio circulara por redes sociales, los senadores del PAN condenaron lo dicho por Javier Estrada, y exigieron su separación del cargo.

Los y las senadoras de @AccionNacional condenamos las declaraciones del diputado Javier Estrada Cárdenas. No toleraremos muestras de machismo y misoginia en el PAN ni en ninguna otra institución.



Solicitamos que se separe del cargo en lo que el partido determina su situación. — Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) March 17, 2021

