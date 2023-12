'Yo me quedo encargado de despacho de Gobierno de Nuevo León', asegura Javier Navarro

Luego de una disputa por medio de mandatos judiciales entre el Congreso de Nuevo León y el Poder Ejecutivo del estado, el secretario general de Gobierno, Javier Navarro, aseguró que será él quien quedará como encargado de despacho para suplir a Samuel García, quien deja la gubernatura temporalmente para buscar la Presidencia de la República.

Tras una reunión que sostuvo con el gabinete en el Palacio de Gobierno, explicó que la decisión definitiva parte de la resolución en la que el juez tercero de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México le concedió una suspensión provisional con la que se revoca la designación de Luis Orozco que hizo el Congreso estatal el miércoles.

Yo me quedo encargado de despacho a través de una resolución de un juez federal de la Ciudad de México, en donde dice claramente que el cargo de Luis Enrique Orozco deja sin efectos y se tiene que revocar por el Congreso y establece que yo me quedaría de encargado de despacho mientras no se vuelva a nombrar a un gobernador interino por parte del Congreso