Mecanismo de protección no evitó asesinato de la periodista Lourdes Maldonado: Fiscal

El fiscal general de Baja California, Ricardo Iván Carpio, afirmó que el mecanismo de protección bajo el que se encontraba la periodista Lourdes Maldonado “desafortunadamente, como podemos ver, no fue suficiente para evitar que le quitaran la vida, lamentablemente, a la compañera”.

La noche de ayer, la periodista fue asesinada afuera de su domicilio, mientras se encontraba a bordo de su vehículo, en la colonia Santa Fe, en Tijuana. Este es el segundo ataque contra un periodista desde el 17 de enero en el mismo municipio, pues ese día fue ejecutado el fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel.

En entrevista con medios, Iván Carpio dijo que el asesinato de Lourdes Maldonado no indica que el mecanismo haya fallado y explicó las condiciones bajo las que era aplicado con la periodista, quien contaba con un botón de pánico, mantenía comunicación con la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana y que se realizaban rondines en horarios específicos en la zona donde vivía.

leer más Asesinan a periodista Lourdes Maldonado en Tijuana

El funcionario aseguró que no descartarán ninguna línea de investigación; sin embargo, puntualizó que se considerará la razón por la cual la periodista solicitó estar bajo el mecanismo de protección.

Respecto a las probables líneas de investigación, el fiscal señaló que “nosotros no especulamos, vamos partiendo del procesamiento de la escena, no descartamos ninguna línea de investigación, pero de manera profesional no queremos caer en alguna cuestión de especular, sino que siendo profesionales agotaremos cada una de las líneas de investigación”.

Iván Carpio apuntó que el ataque pudo ser perpetrado por más de una persona y detalló que Lourdes solo recibió un disparo en el rostro, pero que hasta esta madrugada no se sabía a qué tipo de arma pertenecía, debido a que en la escena del crimen no encontraron ningún casquillo.

Aunque no descartó que éste hubiera sido levantado por los autores materiales del asesinato, el fiscal sugirió que también pudo tratarse de un revólver.

Agregó que no se tenía alguna denuncia por parte de la periodista que hubiera alertado sobre alguna amenaza en su contra.

“Se nos informa que no había una situación que hubiese denunciado de manera directa o algún señalamiento contra alguna persona por la cual ella pudiera tener esa situación de temor o inseguridad. Por supuesto que, al tener estos mecanismos de protección, como les digo que estamos revisando, ocurrió alguna situación que justificó que lo solicitara (la protección)”.

Gobernadora lamenta hecho y promete justicia

Respecto al caso, la gobernadora Marina del Pilar Ávila compartió un mensaje a través de redes sociales para lamentar y condenar el hecho.

Señaló que estableció contacto con la FGE y con el secretario de Seguridad Ciudadana, para concentrar los esfuerzos a fin de dar con los responsables.

“Toda vida es sagrada, el asesinato de Lourdes Maldonado se reviste porque las y los periodistas se dedican a la búsqueda de la verdad.

Quiero externar mi dolor con la familia de Lourdes y con las y los periodistas bajacalifornianos, este ataque no fue solo contra Lourdes, sino contra toda nuestra sociedad”, escribió.

lemm.