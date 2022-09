Ramírez Bedolla: Michoacán recupera el rumbo en seguridad; delitos se redujeron en más de 17%

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que la inseguridad es un reto, tras reconocer el abandono del sector durante la administración anterior que propició un aumento de la violencia en la entidad.

Al rendir su Primer Informe de Gobierno en el Congreso de Michoacán, destacó que la grave situación de inseguridad fue producto de la inacción del Estado.

Ante este panorama, aumentó el desplazamiento forzado de habitantes, situación que fue atendida desde el minuto uno del 1 de octubre de 2021, cuando Ramírez Bedolla comenzó su gestión.

Subrayó que para salvaguardar el bienestar de la ciudadanía y lograr la paz en el estado, fue necesaria la participación de las Fuerzas Armadas y de cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional (GN), a quienes agradeció su apoyo.

La seguridad, comentó, se ha logrado con planeación y estrategia, sin improvisaciones ni contubernios con grupos del crimen organizado, pues se han firmado acuerdos de coordinación con los municipios de la entidad que han reducido la incidencia delictiva en más de 17 por ciento.

“En breve tiempo recuperamos el derecho al libre tránsito, la educación y salud, pero establecimos las bases para la recuperación de la paz. No más barricadas en Michoacán. La violencia por el abandono no debe volver más. Sin las Fuerzas Armadas no hubiera sido posible recuperar la paz”