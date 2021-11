Nombran "Lady Presidenta" a mujer que amenaza a conductor con un bate en Guanajuato

Una mujer se ganó el apodo de "Lady Presidenta" después de que fue captada mientras amenaza con un bate a un conductor debido a que circulaba en dirección contraria.

En el video que fue difundido en redes sociales el pasado jueves, se observa a la mujer, vestida con un traje amarillo, mientras se acerca al conductor con un bate en la mano; les reclama la infracción mientras afirma que es presidenta de colonos del fraccionamiento, en Guanajuato, lugar en donde el hombre circulaba en sentido contrario.

El hombre y su acompañante, una mujer embarazada, le piden que se tranquilice pero "Lady Presidenta" continúa con las amenazas.

"Le estoy diciendo, le estoy remarcando que ahí está el pin*** señalamiento, por qué no entiende. Respete el señalamiento y me importa, me vale madre, quién sea, respete el señalamiento", exige la mujer, quien viste un traje amarillo.

El conductor reclama que no es motivo para que golpeé su automóvil con el bate, ante lo que la mujer le advierte "¿Entonces lo golpeo a usted? Bájese, bájese".

Durante el video, también se escucha a la ejecutiva pedirle a la mujer embarazada que deje de grabarla; por su parte, el conductor reclama que el vigilante de la zona no hizo nada por detenerla cuando golpeó su coche con el bate.

Tras unos minutos, la mujer, quien se encuentra hablando por teléfono, decide abandonar el lugar.

