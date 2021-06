Nadie llega a fiesta infantil, madre invita a habitantes de la zona y se anima el festejo

¿Qué harías si nadie asiste a la fiesta de tus hijos? Una madre de Apodaca, Nuevo León, decidió invitar por Facebook a los habitantes de la zona a la fiesta que le había organizado a sus hijos Gerardo y Asís, luego de que los invitados no se presentaran a la celebración.

El hecho se viralizó rápidamente y en cuestión de horas, la fiesta de los menores estaba repleta de gente, que no sólo acudió al lugar, sino que les llevó regalos e incluso un show con temática de Star Wars.

La madre de los pequeños, identificada en Facebook como “Montserrat CM” publicó en punto de las siete de la tarde del día de ayer que los invitados de la fiesta que le había organizado a sus hijos no habían llegado, por lo cual, solicitó la presencia de quien quisiera asistir al lugar, la conociera o no.

"Si no me hablan o me conocen no importa, si gustan venir el brincolín estará hasta las 11:00 PM. Tengo chillidog, frituras y pastel".