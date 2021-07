Naucalpan deja sin servicios a vecinos

Varias colonias de Naucalpan, Estado de México, denunciaron que la crisis financiera que enfrenta el municipio ha provocado que no cuenten con servicios básicos, específicamente recolección de basura, debido a que los vehículos que recogen los desechos están parados por falta de combustible.

Frente a esta crisis, habitantes de Lomas Verdes, La Florida, Ex Hacienda de Cristo y Echegaray, entre otras, dieron a conocer que deben cooperarse para dotar de combustible a los vehículos.

En un video difundido a través de redes sociales, se muestra cómo pobladores acuden a una gasolinera para cargar el tanque con mil 235 pesos.

Las unidades encargadas de la recolección portan cartulinas en sus puertas, con el fin de denunciar que a los trabajadores no se les han pagado sueldos ni prestaciones.

Esta situación generó que, desde hace dos semanas, el servicio sea irregular, por lo que ya se observa acumulación de bolsas llenas de desperdicios afuera de los domicilios y, en algunos casos, la basura llega a espacios públicos y hasta a las copas de los árboles.

“Exigimos el pago de nuestra quincena y demás prestaciones, señora presidenta (municipal, Patricia Durán Reveles)”, se consigna en los letreros de los camiones.

En varias calles de Lomas Verdes es perceptible la acumulación de desperdicios. Foto: Especial

Vecinos en redes sociales denunciaron que la acumulación de bolsas con basura genera focos de infección.

“Hace ya más de ocho días el camión de recolección de basura no ha pasado a recoger la basura de varias calles de la colonia Rincón de Echegaray. Urge dar pronta solución porque, además del mal olor, empieza el acumulado de moscas, cucarachas y demás animales nocivos”, señaló una de las afectadas en un tuit dirigido al Gobierno de Naucalpan.

Rodolfo Navarrete, integrante de la Red Vecinal La Concordia quinta Sección de Lomas Verdes, comentó que, normalmente, el servicio de recolección operaba de lunes a sábado y ocasionalmente no pasaba a los domicilios los jueves; sin embargo, actualmente no se sabe qué días pasarán.

En entrevista con La Razón, detalló que incluso algunos vecinos se organizan para la renta de una unidad que recoja los desperdicios; sin embargo, señaló que no hay condiciones para hacerlo, pues hace falta considerar la logística de separación de la basura y el depósito final al que se debe entregar, con el trámite de los permisos correspondientes.

“Después de las elecciones bajó la calidad del servicio público; yo sé que los muchachos que hacen el trabajo son los mismos, sé que el sindicato ha tratado de no perjudicar a la ciudadanía y tratan de pasar diario, mantener el servicio; pero si no tienen recursos, cómo le van a poner combustible a los camiones. Por mucho que quieran hacer, no se puede”, declaró.

El vecino denunció que la falta de recursos para gasolina también se extiende a las patrullas, las cuales redujeron sus recorridos de vigilancia por los mismos motivos.

Ante este escenario, manifestó su temor de que aún falten varios meses para que termine la actual administración y, de seguir las cosas así, las colonias estarán en una crisis de servicios.

“Si así estamos en esta zona, que es más accesible a servicios, no quiero imaginar cómo están las demás”, dijo.